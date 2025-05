Se supo el canal que transmitirá América vs. Huracán por Copa Sudamericana: hay cambios

América de Cali enfrenta a Huracán en un partido directo por la clasificación en el grupo C de la Copa Sudamericana 2025.

América busca la clasificación

El estratega uruguayo no quiso adelantar la nómina que dispondrá ante su gente en el Pascual Guerrero. “No puedo poner jugadores que no estén 100% porque el partido va a requerir un gran esfuerzo y no regalar absolutamente nada, así que vamos a poner a los jugadores que mejor estén”, declaró.