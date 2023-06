Sebastián Viera reveló decisión sobre su próximo equipo y confirmó que tendrá partido de despedida en Junior

“De común acuerdo, las partes han decidido terminar anticipadamente el vínculo contractual que tenía vencimiento en diciembre de 2023″, decía el comunicado oficial del Junior de Barranquilla anunciando la salida de Sebastián Viera.

Comunicado de Junior informando la salida de Sebastián Viera. Foto: Junior Club SA. - Foto: Foto: Junior Club SA

Sin embargo, la periodista Melissa Martínez, días anteriores a la misiva había contado que la decisión de la no continuidad del uruguayo se debía al gusto de Hernán Darío “el bolillo” Gómez y en su primera entrevista tras la despedida, Viera lo confirmó.

“Por primera vez no estaba en los planes de alguien. Yo siempre estuve acá y siempre me quedé en Junior teniendo propuestas de otros lados, aún teniendo mejores propuestas económicas, porque estaba en el lugar que quiero y en el que me sentía querido. Este semestre el profesor tenía otros planes que eran diferentes y que yo respeto y acepto. Como acepto cuando un DT me pone o no”, indicó de entrada el guardameta en El Heraldo.

Sebastián Viera cumplió más de una década con Junior y sumó varios títulos. - Foto: Getty Images

El jugador que estuvo durante 638 duelos con el Junior aclaró que jamás exigió ser titular.

“Lo que pasa conmigo ha pasado con muchos jugadores en el fútbol. Me pasó a los 40 años a 6 meses de que termine mi contrato. Don Fuad lo que me expliaca es que no le gusta verme de suplente. Respetando toda la cerrera que hice y soy para Junior. Yo en ningún momento dije que si soy suplente no quiero estar o si no juego, Al contrario, lo tomé como un aprendizaje más para la carrera que quiero hacer después de directivo”, confesó en entrevista con el diario barranquillero.

No se guardó nada y reveló que a sus 40 años ningún técnico tiene queja alguna sobre su profesionalismo y que quien lo haya hecho, lo usó como excusa para justificar sus malos resultados.

“Ninguno me vino a decir en la cara algo malo o negativo de mí. Que después pongan pretextos o excusas en algo para no tomar responsabilidad ellos del por qué les fue mal acá, eso es otra cosa. Me decían que no me gustaba el doble horario y tengo un preparador físico con el que trabajo todos los días. Que no me gustaba entrenar temprano, llegaba temprano y me iba tarde. Que ponía problema para todos. Hay partido en Tunja, Ipiales, Pasto. He jugado partidos lesionado, sin poder mover los brazos, partidos con zapatos tres tallas más porque no puedo calzarme”, manifestó.

Bolillo Gómez contó las razones de la salida de Viera - Foto: Montaje SEMANA ( Dimayor - Getty Images)

Se mostró agradecido con la familia Char tras 12 años de confianza en el equipo del que fue capitán, se convirtió en el portero con más anotaciones, especialmente de tiro libre 11 en Liga, 1 en Conmebol Libertadores, 1 en Conmebol Sudamericana.

Confesó, además, cómo el máximo accionista del Junior de Barranquilla le comunicó la decisión de su salida.

“Don Fuad me llama un día y me dice que si nos podemos juntar. Nos juntamos una tarde. Me expresa todo y así fue. Todo fue con respeto y cariño, me explicó lo que estaba pasando, a mí me asombró un poquito, pero en parte también lo entendí. Tratamos de terminar de la mejor forma, terminamos muy bien. Ellos siempre me dieron cariño y estoy muy agradecido con don Fuad, En estos últimos años hablaba más con él porque estuvo muy cerca del equipo. Como capitán me llamaba y hablábamos de fútbol. Me dio mucha confianza”, expresó Sebastián.

Sebastián Viera ha estado en Junior desde el año 2011. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Incluso, hay planes para un partido de despedida en el que espera, la afición barranquillera llene las tribunas.

“Fuad Char quiere que yo tenga una linda despedida. Hay una fecha tentativa que es el 8 de julio, si todo sale bien será ese día. Espero ese día que el Metropolitano se llene. Quiero despedirme de toda la gente y llorar un poco. Nuestro amor nació en la cancha”, Dijo con anhelo y nostalgia.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla anunció en sus redes sociales que se le rendirá homenaje en ´la ventana de campeones´ a Sebastián Viera este viernes 9 de junio a partir de las 5:30 p.m.

Barranquilla le hace un homenaje a @sebavierareal, el uruguayo más barranquillero, que nos dio tanto dentro y fuera de la cancha. Nos vemos el viernes en la @VentanaDeCamp_, a partir de las 5:30 p.m. pic.twitter.com/JHBcyk5LnD — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 6, 2023

La respuesta que más fidelidad demuestra de Viera al Junior es la que indica que no se vestirá con los colores de otro equipo. Su idilio con el onceno de curramba será eterno y más después de ganar siete títulos en diferentes competencias: 3 ligas, 2 Superligas y 2 Copas.

“No he hablado con ningún club. Esto no es un adiós al fútbol, es un adiós a Junior. En el fútbol colombiano dije que nunca iba a jugar en otro equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos que me han llamado, pero digo la verdad respetando a todos, solo me siento jugando acá en Colombia con el escudo de Junior”, confesó y agregó que le encanta que lo identifiquen como un barranquillero más.

“Agradezco a todas las hinchadas. En todos los estadio me puteaban y me encantaba, lo que quiere decir que me tenían muy relacionado con Junior. Hasta un tifo me hicieron con una burrita allá en Medellín. Eso es impagable”, puntualizó.