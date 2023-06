‘Bolillo’ Gómez eligió arquero de Selección Colombia para suplir a Viera en Junior: “se concreta la llegada”

El período de restructuración en el Junior de Barranquilla es una realidad. Los acostumbrados nombres de hace un par de años ya no van a estar, mientras que otros que no cumplieron con las expectativas también han sido removidos.

Tal vez el nombre más sonoro que se escuchó salir en los últimos días fue el de Sebastián Viera, quien llevaba 12 años en el club y ya era insignia del mismo. Sin embargo, desde que se empezaron a jugar los torneos de 2023 se vio que perdió por completo la titularidad, decisión unánime de ‘Bolillo’ Gómez.

En dicho puesto permanecía hace ya varias campañas como suplente Jefferson Martínez, quien precisamente acabó atajando hasta las últimas fechas de la fase regular. Aunque se pensaba seguiría como el único en el arco, se ha sabido que en esta época de contrataciones Junior iría por un arquero.

José Luis Chunga podría ser repatriado por Junior luego de ver su gran nivel en la Liga colombiana. - Foto: Federación colombiana de Fútbol

Hay un nombre que es bien visto en la institución, y es el de José Luis Chunga, quien ya tuvo un paso por el cuadro tiburón, pero jamás llegó a ser titular porque Viera era inamovible en esos años. El golero de 31 años decidió salir para tener continuidad y en Alianza Petrolera la ha encontrado, llamando la atención de su exequipo.

Como primer candidato está Chunga, pero en el camino de la elección por el nuevo guardián del pórtico juniorista aparece otro nombre. Sería el de Andrés Mosquera Marmolejo, también con la misma edad de la otra opción que manejan en Barranquilla y con procesos de Selección Colombia, actualmente vistiendo los colores de Independiente Medellín.

Según el medio de la zona costera El Bordillo, ‘Bolillo’ Gómez se habría inclinado ya por Marmolejo para contratarlo una vez termine su participación en cuadrangulares y Copa Libertadores con el poderoso: “El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, apenas finalice su participación con @DIM_Oficial se concreta la llegada a @JuniorClubSA”.

Andrés Mosquera Marmolejo terminaría su proceso con Medellín y se uniría al Junior por pedido de 'Bolillo' Gómez. - Foto: FCF

Con la renovación que se daría en el arco, ‘Bolillo’ estaría cerrando la polémica que se dio por la inesperada partida de Viera: “Es una situación no solo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando, entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión de que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y un mensaje para los que no comparten la salida de Sebastián Viera 🇺🇾. pic.twitter.com/3xSFmKKdZH — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 3, 2023

Buscando no sumar más a la polémica, sentenció: “Viera le dio mucho a Junior, entonces no merece terminar su carrera en un banco, no era cómodo para él, ni para nosotros. Llegamos a la conclusión de que se le iba a informar que no iba a ser tenido en cuenta, que había cumplido un ciclo. Es cuestión de ciclos cumplidos”.

“A Viera le dije en el torneo anterior que mi titular era Jefferson Martínez. Él estuvo en el banco unos partidos y después se fueron de vacaciones. Tuvimos reuniones con directivos, llegamos al ‘caso de Viera’, se habló de que Sebastián había cumplido un ciclo”, agregó.

Sebastián Viera cumplió más de una década con Junior y sumó varios títulos. - Foto: Getty Images

Por otra parte, contó cómo fue que se le dijo adiós al golero: “En esa reunión don Fuad (Char) dijo que él se encargaba de decírselo, yo le dije que si quiere yo lo acompañaba, pero él me dijo que no, que él lo hacía, y lo entiendo, porque fue una relación grande de 12 años juntos. Entonces no tuve la oportunidad de hablar con Viera”.

“No es que no quise decírselo a la cara, porque yo no le tengo miedo a nadie, pero el dueño del equipo quería hacerlo y eso es un honor, porque casi nunca pasa algo así en ningún club del país, eso es un honor”, cerró demostrando su carácter.