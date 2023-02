Sebastián Villa fue ‘carne de cañón’ para exídolo de Boca Juniors; asegura que no le da “confianza”

Boca Juniors ha sido casa de jugadores colombianos a lo largo de la historia. Nombres como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Fabián Vargas, entre otros tantos, han defendido los colores del cuadro azul y oro, todos con la gran responsabilidad de portar una camiseta histórica para el continente con un completo respeto, a tal punto que varios de ellos actualmente son parte de la dirigencia del equipo, presidida por Juan Román Riquelme con el que durante años pasados lograron varios títulos importantes.

En las épocas más recientes, Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Frank Fabra y Sebastián Villa han sido parte de la nómina ‘bostera’; lastimosamente, este último ha sido señalado en varias ocasiones por sus problemas de conducta, mismos que ha llevado a la institución. Desde su posición, el jugador, sabiendo que tiene grandes capacidades y puede escalar al fútbol europeo o del exterior, ha merodeado a través de sus representantes para ser llevado a otro fútbol donde tenga un mejor retorno económico.

Precisamente sobre estos movimientos que han terminado frustrados para el colombiano, en las últimas horas el exídolo del equipo, Hugo Perotti, dio su opinión en conversación con Radio del Plata: “A mí eso me pesa más que todo y no puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”.

Fijando su posición en contra del colombiano y el concepto de Riquelme que en reiteradas ocasiones ha dicho que Villa “es el mejor jugador del fútbol argentino”, el campeón de Copa Libertadores en 1978 sentenció no sentir confianza por el cafetero: “No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescendiría de Villa, sí podría ser una alternativa”.

"A VILLA NO LO QUIERO MÁS EN BOCA" ❌



Hugo Perotti, exjugador del Xeneize, dejó esta contundente frase sobre el delantero colombiano.



¿Estás de acuerdo?

Tras un inicio de temporada donde el extremo ha perdido protagonismo, aprovechó para exaltar el trabajo de otros en la plantilla: “A mí no me caben dudas de que Boca juega mejor sin Villa, pero son puntos de vista y el Negro (Ibarra) es el que decide. Los números avalan lo que uno dice, ha hecho goles de tiro libre o de penal, pero no fue el caso de Langoni que en 12 partidos hizo ocho goles. Eso hay que aprovecharlo”.

De acuerdo al presente que ha visto de Boca, aseguró que se puede prescindir de Villa: “Benedetto y Merentiel pueden jugar juntos, pero el problema pasa si del mediocampo no fluye fútbol y no los asistís. No son jugadores vistosos técnicamente, no es que sean negados con la pelota, Benedetto tiene más juego asociado, pero me da la impresión que a los dos los favorece jugar con uno o dos extremos”.

“Lamentablemente, no está Zeballos, si no sería de la idea de que juegue él y Langoni, no me caben dudas. Quizás ahora que el equipo se ha fijado un poco y logró con los cuatro volantes ganar un partido difícil sin lucir mucho y siendo efectivo, yo esperaría para poner los tres delanteros. Hasta que Boca no encuentre un buen funcionamiento apostaría al 4-4-2 porque tiene con Langoni, Merentiel o Benedetto, jugadores desequilibrantes”, finalizó.