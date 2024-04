Selección Colombia femenina confirma nuevo amistoso Fifa para preparar los Juegos Olímpicos; este será el rival

Las colombianas iniciarán su participación ante Francia el 25 de julio a las 2:00 p.m. en el Stade de Lyon, tres días después enfrentará a Nueva Zelanda en el mismo escenario a las 10:00 a.m. y luego jugarán contra Canadá a las 2:00 p.m.

Para estas justas, Ángelo Marsiglia no contará ni con Lorena Bedoya en el medio campo, ni con Catalina Pérez en el arco. Ambas sufrieron lesión de ligamento cruzado que les impedirá jugar con la tricolor, tras hacer historia en el pasado mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, en el que el equipo alcanzó históricamente los cuartos de final.

Catalina Pérez Selección Colombia Femenina de Mayores Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Hoy le pondré una pequeña pausa a mis sueños. Muy triste por la lesión que acabo de sufrir LCA (Ligamento cruzado anterior) y porque me perderé un sueño que he tenido de niña, que es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre teniendo en cuenta que todo pasa por alguna razón y tal vez no era el momento de cumplir ese anhelado sueño”, escribió Bedoya en su cuenta de Instagram.