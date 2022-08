Selección Colombia Femenina Sub-20 sin miedo a nada: “tenemos la convicción de disputar la final”

Foto: FIFA via Getty Images

Un inicio soñado tuvo la Selección Colombia Femenina Sub-20 tras derrotar a una de las favoritas al título como lo es Alemania. Con un juego ordenado en todas las líneas y una eficacia en su frente de ataque, la Tricolor sumó los tres primeros puntos y se puso primera del grupo B del Mundial Femenina que se disputa en Costa Rica.

Las jugadoras del plantel nacional están convencidas de llegar lejos en la cita orbital. En caso de lograr una victoria sobre México, sin importar el resultado entre Alemania y Nueva Zelanda, la Tricolor pasará a cuartos; eso sí, con el liderato del grupo B todavía por definir en la última jornada. Es por eso que las dirigidas por Carlos Paniagua se toman el duelo de este sábado como una final para refrendar el buen resultado conseguido ante las germanas.

“El partido contra México ya lo empezaremos a analizar y como contrarrestarlo. Ayer pensábamos solo en el partido con Alemania y ahora ya es momento de preparar el partido. Ya empezaremos a trabajar en el segundo juego”, aseguró la portera y una de las artífices de la victoria ante las teutonas, Natalia Giraldo.

“El partido de ayer (miércoles) era un partido difícil, pero todas estábamos convencidas de conseguir la victoria. Veníamos trabajando desde mucho antes, luego llegó el profe Paniagua a ayudar al equipo, pudimos trabajar, tener un buen Sudamericano, luego Juegos Bolivarianos para salir campeonas. Acá en el equipo sabíamos que teníamos cómo jugar y ganar ese partido, no fue una sorpresa ganarlo”.

Linda Caicedo es la figura de la Selección Colombia Femenina que sueña con el título en Costa Rica - Foto: FCF

Esta importante victoria ante una de las selecciones más veces campeona de este torneo, puso a Colombia en la órbita del torneo como una de las favoritas, algo que Giraldo no ve como de alta magnitud, pues junto a sus compañeras, tienen la convicción de lograr grandes cosas.

“No veníamos con tanta fuerza o la gente no creía tanto en nosotras, aunque nosotras siempre nos hemos visto clasificando a la segunda fase y disputando las finales del Mundial. Fue un buen partido, ganarle Alemania no es fácil, pero todavía quedan dos partidos importantes para seguir construyendo el camino”, agregó en rueda de prensa.

Giraldo sabe que en este tipo de torneos no se puede parpadear y un desliz ante México complicaría el panorama. “El nivel que tenemos puede llegar a ser igual o mejor que el de otras selecciones, el campeonato está muy parejo. No hay ningún grupo fácil. Todas tenemos la convicción de llegar lejos, disputar la final y, por qué no, ganar la Copa del Mundo”.

El partido de este sábado iniciará sobre las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, desde el estadio Nacional de Costa Rica, en San José.

