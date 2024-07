Shakira también llega a la final de la Copa América: estos son los sorprendentes detalles de lo que será su presentación en el Hard Rock Stadium

La versión que circuló en varios medios internacionales en ese entonces apuntaba a que la Fifa debió recurrir a la colombiana, de nuevo, en esa edición luego de la presentación de Jennifer López en la ceremonia de apertura de 2014, quien no logró el impacto que se esperaba, en cuyo show también participó el cantante Pitbull, con una canción que pasó al olvido: We Are One (Ole Ola).