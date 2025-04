‘Shows’ de James Rodríguez tendrían desconocido trasfondo: prensa mexicana le sacó trapitos al sol

“También me contó que James Rodríguez ya no es el mismo tras saber que no irá al Mundial de Clubes y sí, sí se nota: no volvió a dar pases de gol, no volvió a anotar, no volvió a figurar, no juega con entusiasmo, y ayer se hizo expulsar, por lo que no estará en la ida ante La Máquina Cementera de la Cruz Azul”, escribió Arizpe.