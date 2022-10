Sin Europa League, Olympiacos y James Rodríguez se centran en la liga: canal y hora para ver el próximo partido

El jueves, Olympiacos le puso fin a sus aspiraciones de clasificar en la Europa League tras su visita al Friburgo de Alemania. El equipo griego no pudo pasar del empate en la fecha 5 de la fase de grupos del certamen internacional.

Con esa igualdad a un gol, Olympiacos quedó eliminado del torneo europeo y ahora centrará todas sus fuerzas en la liga de Grecia. Actualmente, el equipo de James Rodríguez es cuarto en el rentado local con 17 puntos en nueve partidos disputados, a 10 del líder Panathinaikos.

En la segunda posición está el AEK Atenas con 21 puntos, mientras que Volos NFC es tercero con 20. Por eso, Olympiacos necesita seguir sumando unidades para seguir soñando con la obtención de su liga número 48, la cuarta de manera consecutiva.

Al quedar por fuera de la Europa League, James Rodríguez no tendrá acción internacional esta temporada porque no jugó en la fase de grupos al no estar inscrito. El volante de 31 años fue presentado de manera oficial el pasado 15 de septiembre, cuando el certamen europeo cumplía con la segunda fecha.

En lo corrido de la temporada, el 10 de la Selección Colombia ha disputado 275 minutos en cuatro partidos de la liga griega, tres de ellos como titular, y registra una anotación. Además, ha hecho dos asistencias para ganarse un puesto en la titularidad que dirige el técnico español Míchel González.

El 10 cafetero tuvo su debut en el fútbol de Grecia el domingo 18 de septiembre en la fecha 5, cuando jugó 71 minutos como titular. Lastimosamente, su primer partido se vio empañado por la derrota 2-1 en la visita al Aris Salonica, equipo que remontó el marcador tras la salida del colombiano.

Sumando su tercer partido con Olympiacos, el lunes 17 de octubre volvió a ser titular en la fecha 8 de la liga griega. En esta oportunidad, recibiendo al PAOK, James Rodríguez marcó su primer gol en el estadio Georgios Karaiskakis ante miles de hinchas que celebraron a rabiar junto él.

Pues aparición más reciente fue el sábado 22 de octubre, cuando llegando al final del encuentro, al minuto 82, James Rodríguez recibió un balón al borde del área y con efectividad se lo cedió a Mathieu Valbuena para que el jugador francés se encargara de sellar la victoria de dos goles a cero sobre el Panetolikos.

Ahora, en la continuidad de la liga griega, este domingo Olympiacos recibirá al Lamia en la fecha 10. Se espera que el volante colombiano haga parte de los inicialistas para este duelo liguero que está programado a las 9:00 a. m. (hora colombiana). Aunque el servicio de streaming Star + transmite algunos partidos de Grecia, este aún no aparece dentro de su parrilla de contenidos y por ende en Colombia no se podrá ver.

El mensaje de James a la sub-17 femenina

La Selección Colombia femenina sub-17 se convirtió en la primera selección colombiana en clasificar a la final de una Copa del Mundo. Esta hazaña ha generado varios comentarios en las redes sociales, la gran mayoría de orgullo nacional y con mensaje de felicitaciones a las jugadoras del equipo comandado por el técnico Carlos Paniagua.

Una de las personas que se pronunció en las redes sociales fue James Rodríguez, quien luce el número 10 en el seleccionado de mayores masculino. El volante de 31 años aprovechó para celebrar el logro del combinado femenino y aprovechó para felicitar a las jugadoras.

“¡Felicidades chicas! Éxitos en la final. Orgullo de Colombia”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

¡Felicidades chicas!

Éxitos en la final. Orgullo de Colombia 👏🏼🇨🇴 pic.twitter.com/bgu3cJitzg — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) October 26, 2022

La final ante la selección de España está programada para este domingo 30 de octubre a las 9:30 a. m. (hora colombiana) y será transmitido por DirecTV Sports.