Solskjaer se acordó de Cristiano Ronaldo y lo criticó por su “ego” durante su última etapa en el Manchester United

Solskjaer compartió sus pensamientos, admitiendo: “ Fue una decisión muy difícil de rechazar y sentí que teníamos que tomarla, pero salió mal. Se sintió tan bien cuando firmó y los fanáticos sintieron eso en ese partido de Newcastle en Old Trafford después de que Ronaldo anotó dos goles. Seguía siendo uno de los mejores goleadores del mundo y parecía fuerte. Cuando tienes un grupo necesitas que todos tiren en la misma dirección. Cuando las cosas no iban bien, se podía ver que ciertos jugadores y egos salían a relucir ”.

Solskjaer también expresó duras críticas hacia varios jugadores que tuvo a su cargo en el Manchester United: “Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida. Después de que me fui, hubo cosas en los medios sobre cómo trataba a algunos jugadores, que eran completas mentiras; tenía una relación sólida y honesta con la mayoría de ellos”.