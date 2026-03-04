Se paraliza el continente con una nueva edición de Atlético Nacional vs. Millonarios, considerado el gran clásico del fútbol colombiano. Prestigio y títulos: verdes y azules miden fuerzas en un partido único por la clasificación a la fase de grupos del torneo Conmebol en un ambiente tenso.

Juego de lujo que dejará un gran vencedor y un perdedor, considerado un fracaso por su prematura eliminación en la Copa Sudamericana. Más aún teniendo en cuenta que el fútbol colombiano mantiene una deuda en el continente debido a fracasos reiterados. Bogotanos y antioqueños pondrán lo mejor de su nómina para no fallar.

Según el sorteo de Conmebol, el partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde las gradas estarán a reventar y solo habrá un puñado de hinchas azules. Las autoridades están advertidas, y el fútbol colombiano espera que la situación no pase a mayores en la capital de Antioquia.

Falcao García está entre los convocados para la serie entre Nacional y Millonarios. Foto: Prensa Millonarios

La duda en Millonarios pasaba por el rol de Radamel Falcao García en este partido. Pues bien, el técnico Fabián Bustos tomó una decisión y El Tigre espera desde la suplencia y, seguramente, tendrá minutos en el segundo tiempo. El jugador avanzó muy bien de una molestia leve y estuvo en el grupo de viajeros a Medellín.

Falcao García espera desde la suplencia

Dicho compromiso está programado para este 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y es transmitido en la señal principal de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también lo podrán ver en la aplicación de Disney+. El técnico Fabián Bustos saldrá con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro en el once titular.

Formación de Millonarios Foto: Oficial Millonarios

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Así formará Atlético Nacional contra Millonarios

La única novedad en Atlético Nacional es la inclusión en la titular de Nicolás Rodríguez, para quien el partido contra Millonarios parece ser su examen definitivo ante la hinchada verde. Juan Rengifo, Mateus Uribe y Jorman Campuzano también integran la titular. Alfredo Morelos es el único nueve de área.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.