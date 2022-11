“Soy el mejor”: Luis Fernando Suárez, bastante desafiante de cara a su debut contra España en Qatar 2022

De a poco se va dando el debut de todas las selecciones en la cita orbital de Qatar 2022, apenas con dos días jugados, aún quedan varias de las denominadas candidatas en entrar en acción. Una de esas es la España de Luis Enrique, ante la Costa Rica del colombiano Luis Fernando Suárez, que en las últimas horas ha dialogado con un medio y ha ‘calentado’ la previa del juego que se llevará a cabo el próximo miércoles, 23 de noviembre.

Bastante ambicioso para el choque, el estratega que dirige a los ‘ticos’ sostuvo una conversación con La Dupla a los que les dijo que su rival para el primer compromiso de la Copa del Mundo “no es el mejor” y que es él quien es el más destacado: “Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor”.

💥 "Él no es el mejor, es segundo porque yo soy el mejor", Luis Fernando Suárez sobre Luis Enrique



Caracol Radio

Aunque la intención no era sonar despectivo ante su contrincante, así fue como se tomó las declaraciones, por ello fue que el colombiano decidió aclarar y decir que buscaba exaltar el trabajo junto a sus dirigidos: “Creo que uno debe creerse el mejor, sino voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven... Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”.

Poniéndose metas altas y un listón en el busca cumplir el sueño, al parecer, imposible de ser campeón mundial, agregó: “Aunque suene utópico, uno siempre quiere quedar campeón. La gente lo puede ver sin sentido, de pronto ser igualado con los demás, pero quiero ser igualado”. Y finalmente, ya bastante motivado desde su discurso no quiso disminuir sus anhelos, dado que considera que “no es fácil, pero deja una estela diferente, al menos se deja un mensaje diferente y se puede lograr si se hacen las cosas bien”.

España, mermada a dos días

El defensa de la Roja, Dani Carvajal, no participó este lunes en el entrenamiento matinal del conjunto español, al que regresó Álvaro Morata tras sufrir un pequeño resfriado en la víspera.

Al igual que su compañero, Carvajal también sufre un ligero catarro, que no debería poner en peligro su eventual presencia en el primer partido de la Roja en el Mundial de Catar el miércoles contra Costa Rica.

“En Catar en la mayoría de habitaciones y de espacios tienen el aire puesto fortísimo y hay que ir continuamente apagando y atento con no resfriarse, pero nada preocupante”, dijo el seleccionador español, Luis Enrique, en su canal de Twitch en la noche del domingo.

“Yo creo que van a llegar todos en condiciones”, añadió Luis Enrique, al ser preguntado por la ausencia el domingo de Morata, que este lunes entrenó sin problemas con el resto de compañeros en las instalaciones de la Universidad de Qatar.

✅ ¡¡Sesion vespertina completada!!



😃 La @SEFutbol termina la doble sesión con la alegría del trabajo bien realizado.



💪🏻 ¡¡VAMOS, EQUIPO!! ¡¡Que ya son solo dos días los que tenemos que esperar para el ansiado debut!!#VamosEspaña | #Catar2022

El defensa Hugo Guillamón siguió entrenándose al margen de sus compañeros, haciendo bicicleta y diversos ejercicios acompañado de un preparador físico.

El resto de jugadores de la Roja, con los que ya se encuentra el joven Alejandro Balde, sustituto del lesionado José Gayá, realizaron un breve calentamiento antes de pasar a hacer unos rondos durante los 20 minutos abiertos a la prensa.

España tiene previsto realizar una nueva sesión de entrenamiento cerrada en la tarde de este lunes en su campo de entrenamiento de la Universidad de Qatar en Doha para trabajar distintos aspectos tácticos.

La Roja iniciará su periplo mundialista el miércoles, dentro del grupo E, contra Costa Rica, antes de enfrentarse a Alemania y cerrar la fase de grupos contra Japón.