“Sueño con estar”, Agustín Julio y una inesperada postulación a la Selección Colombia

El exportero no ocultó su deseo de llegar a la Tricolor.

El mando de Agustín Julio en el banquillo de Independiente Santa Fe no pudo arrancar de mejor manera. Con una contundente goleada 4-0 ante Jaguares en El Campín, el cuadro ‘cardenal’ volvió a entrar en la pelea por los ocho mejores y de paso reivindicarse con sus hinchas.

Los pupilos de Julio llegaron a 25 puntos en el torneo, desplazando de la octava casilla al Once Caldas, equipo que perdió en esta jornada con el Deportivo Cali.

“El equipo poco a poco va a ir cogiendo la confianza que se necesita y lo demostró ante Jaguares. Hay que conseguir los seis puntos, el equipo tiene con qué y sabe la necesidad así como los jugadores que tiene, y va a saber manejar la presión que se puede suscitar”, dijo el exarquero en diálogo con Blu Radio.

Santa Fe venció 4-0 a Jaguares y sueña con la clasificación a cuadrangulares - Foto: Dimayor

Más allá de su tema con Independiente Santa Fe, Agustín Julio habló de la Selección Colombia y sorprendió a propios y extraños con unas declaraciones. Mientras en la Federación Colombiana de Fútbol se encuentran en la búsqueda del que será el nuevo técnico para las próximas Eliminatorias, el exportero no ocultó su sueño de llegar a la Tricolor, eso sí, desde otro rol.

“El día de mañana mi sueño es estar en la Selección Colombia desde la gerencia; me gustaría porque me siento capacitado y la experiencia y el recorrido que uno ha cogido en este campo es importante”, dijo. “No te digo cuándo, pero sí es mi sueño, por qué ocultártelo. Entonces, si se ofrece la oportunidad, bienvenida sea”, agregó.

Por lo pronto, en la Federación Colombiana de Fútbol no han dado muchas noticias con respecto al que será el nuevo timonel de la Tricolor. Un sinnúmero de nombres han llegado a las oficinas del máximo ente, pero se han mostrado cautos y pacientes en elegir el que será el nuevo comandante para las Eliminatorias del Mundial de 2026.

Julio, en el ojo del huracán tras su debut con Santa Fe

Agustín estuvo los 90 minutos pegado a la línea dando indicaciones y oficiando como el director técnico de este nuevo Santa Fe. Sin embargo, a la afición le quedó la incógnita sobre la planilla oficial, pues en ella aparecía Grigori Méndez como entrenador. De hecho, fue Grigori el asistente a la rueda de prensa oficial después del juego.

Este lunes se conoció que dicha decisión se debió a que Julio no tiene licencia profesional como técnico y eso, de acuerdo con el reglamento del FPC, le impide ocupar el cargo como entrenador en propiedad.

El rival, Jaguares de Córdoba, anunció mediante un comunicado que empleará los recursos jurídicos legales ante la comisión disciplinaria del campeonato de Dimayor, por los hechos incurridos en el partido frente a Santa Fe. “En el partido aparece en la planilla como delegado el señor Agustín Julio; sin embargo, en la realidad no actuó como tal (delegado), sino que fue quien dirigió como director técnico el partido por parte del equipo capitalino, vulnerando de esta manera el artículo 40 del Reglamento Liga BetPlay Dimayor I 2022″, publicó el equipo.

⚠️⚠️Jaguares contra Santa Fe. El conjunto de Montería alega que Agustín Julio, quien dirigió a Santa Fe en el compromiso aparece en planilla como delegado y no como técnico.

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/M6478CLAkf — José Jiménez Rincón (@josejimenezr6) May 2, 2022

Agustín Julio habló con ESPN y dio a conocer su postura sobre la decisión que tomó el equipo de Montería. “Son temas jurídicos, ya eso se analizó en su momento. Ya aquí saben cómo argumentar las cosas y estamos tranquilos en ese sentido, estoy tranquilo en lo personal. Pienso es en lo que pasa en el terreno de juego”, dijo al programa Balón dividido.

Por su parte, Eduardo Méndez, máximo dirigente de los cardenales, explicó: “Me genera tristeza que se lleguen a mirar estas minucias cuando se tiene claro que nosotros, para evitar cualquier violación a la norma, inscribimos a Grigori como director técnico. Julio participa no solo con Méndez, sino con los DT que pasaron por la banca. La norma es clara y dice quién debe estar ahí y que cada uno ocupa el cargo para el que lo registraron y no hay limitación para ninguno. Agustín siempre interviene de una forma más activa que otra. Además, invocar la norma no tiene nada que vaya afectar los puntos para nuestra institución”.