Con fulminante frase, histórico del fútbol le ‘baja la caña’ a Luis Díaz y al Liverpool

Foto: CameraSport via Getty Images

Foto: CameraSport via Getty Images

En su rol como columnista en Italia, el histórico entrenador italiano, Arrigo Sacchi, se ha acostumbrado a ser un hombre ‘sin pelos en la lengua’, dejando semanalmente una que otra joya que genera revuelo en Italia y en Europa.

Para esta oportunidad, el exfutbolista trajo a colación un tema que había quedado pendiente desde hace varias semanas; la eliminación del Inter en Champions League a manos del Liverpool, acusando al equipo de Milán de jugar un fútbol retrógrado y sin ideas. Sin embargo, por salir de una, se metió en otra, pues habló de los ingleses dejando una fulminante frase que está siendo tema de debate en el Viejo Continente.

“Tal vez me expresé mal o tal vez me malinterpretaron”, aclaró Sacchi en su habitual columna. “El Inter está jugando un buen fútbol a nivel italiano, pero a nivel internacional no está ganando o solo gana una de cada 100 veces [ante el Liverpool en Anfield, por ejemplo]. Sin presionar y sin dominar el juego estás limitado en cuanto a lo lejos que puedes llegar”, aseveró.

Liverpool, con Luis Díaz a bordo, continúa en la lucha por el título de la Premier League - Foto: AP

Estas palabras dieron pie para hablar del cuadro donde milita el colombiano Luis Díaz, asegurando que este “no tiene un jugador de talla mundial. Cuando Salah estaba en Italia era un buen jugador, pero no de clase mundial... Pero juegan a un ritmo y una intensidad muy altos”, fueron sus palabras que de inmediato hicieron bombo.

Las sorpresivas declaraciones pusieron a hablar a los hinchas del fútbol en general, asegurando que jugadores de la talla de Van Dijk, Mané, Thiago, e incluso el propio Díaz, tienen todos los pergaminos para ser de talla mundial.

Esta no es la primera vez que arremeten contra los dirigidos por el entrenador alemán Jürgen Klopp. El pasado 22 de abril el exfutbolista John Barnes aseguró que Luis Díaz, una de las gratas revelaciones en esta temporada tras fichar con el Liverpool, no lo consideraba como el gran refuerzo, algo que de inmediato generó polémica.

Barnes, quien vistió la camiseta del Liverpool entre 1987 y 1997, aseguró que Luis Díaz “no es un gran fichaje de enero”, dado que al equipo inglés “no le costó eso” porque no fueron “el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás detrás de él”.

“Este es un fichaje que hace Jürgen Klopp porque sabe que puede integrarlo en un equipo y tener el éxito que tiene ahora”, agregó.

El exfutbolista añadió que es “muy parecido a cuando vino (Mohamed) Salah, vino (Sadio) Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son, eso tiene que ver con Klopp pudiendo identificar la plantilla de jugador que quiere”.

Además, sentenció que el internacional con la Selección Colombia no estaría viviendo lo mismo en otro de los grandes equipos de Europa, porque en el Liverpool hay todo un sistema que lo apoya a él y todas las contrataciones.

“Díaz no hará esto en el Manchester City, no lo hará en el Real Madrid porque Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que si Mo Salah siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no creo que lo haga”, sentenció John Barnes.

A big final month ahead 🔴👊 pic.twitter.com/mNzozO8iwu — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2022

Por lo pronto, el Liverpool no presta atención a lo externo y se enfoca en lo que será la semifinal de vuelta de Champions League ante Villarreal. El duelo, que se llevará a cabo este miércoles en el estadio La Cerámica, definirá el primer finalista de la edición 2021-2022.

La serie se encuentra a favor de los ingleses por 2-0, resultado que sobre el papel parece cómodo para los de Klopp, pero que los ibéricos ven como una oportunidad para derrocar otro gigante, tal cual como sucedió ante Bayern Múnich.

Set for our trip to Spain 🇪🇸#UCL | #VILLIV — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2022

Programación Champions League (hora colombiana)

Semifinales (ida)

Martes 26 de abril

Manchester City 4-3 Real Madrid

Miércoles 27 de abril

Liverpool 2-0 Villarreal

Semifinales (vuelta)

Martes 3 de mayo

Villarreal vs. Liverpool - 2:00 p. m.

Miércoles 4 de mayo

Real Madrid vs. Manchester City - 2:00 p. m.