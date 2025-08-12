Victoria y clasificación del Benfica de Richard Ríos a la siguiente fase de la Champions League 2025/2026.

Este martes, 12 de agosto, el volante de Selección Colombia celebró junto a los suyos una nueva victoria, esta vez ante el Niza.

Dicho triunfo como local les permitió a los de Lisboa redondear una llave que ya llevaban encaminada por la victoria con resultado similar de hace una semana en Francia.

Un global de 4-0 los acerca cada vez más a los rojos a la liguilla, donde jugarán ya todos los clasificados formales de UCL.

Ríos titular y figura en Champions League

Impacto inmediato ha sido el que ha tenido Ríos en el Benfica de Portugal.

Desde su primer duelo se le vio tomar la titularidad en el once de Bruno Lage, y esta vez no fue la excepción por la vuelta de la tercera ronda de Liga de Campeones.

Afianzándose en el medio campo portugués, este martes Ríos jugó la totalidad del duelo ante Niza.

Richard Ríos, volante de Benfica en Champions League. | Foto: Getty Images

Con una calificación de 7.3 puntos, fue uno de los de mejor rendimiento. Junto a Enzo Barrenechea montó un medio campo sólido.

Quien porta la camiseta 20 de los lisboetas tocó el balón en 83 oportunidades, con estadísticas superlativas como sus pases completados (92%) y regates (100%).

Después de haber sobrepasado la tercera ronda de la competición europea, ahora se viene para Ríos el inicio formal de la Primeira liga.

En la fecha 1, Benfica se medirá a Estrela da Amadora el próximo sábado, 16 de agosto, desde las 2:30 p.m.

Vale recordar que su estancia en Portugal ya fue satisfactoria a nivel de títulos para el nacido en Vegachí.

En el enfrentamiento ante Sporting de Lisboa por la Supercopa de Portugal, los rojos triunfaron por 0-1 y se quedaron con el trofeo.

De cara al inicio de la competencia local en suelo luso, se espera que el mediocampista siga con la regularidad que ya cuenta para ser parte vital de Selección Colombia en las últimas dos fechas de las eliminatorias al Mundial 2026.

Duelo de colombianos en playoffs

Habrá enfrentamiento de jugadores de Selección Colombia en los playoffs de la Champions League.

Richard Ríos se medirá a Jhon Jáder Durán (Fenerbahçe) por un cupo en la liguilla del certamen, que tiene un renovado formato desde la campaña anterior.

Richard Ríos y Jhon chocarán en playoffs de Champions League. | Foto: AFP

Quien salga ganador en el enfrentamiento va a ser quien entre de manera formal al campeonato más importante del Viejo Continente.

Según lo previsto por el calendario, serán dos juegos (ida y vuelta). Inicialmente, el choque inicial se dará el próximo miércoles, 20 de agosto, desde las 2:00 p.m.

Ocho días después, el 27 de agosto, y a la misma hora, la vuelta se estará jugando en Portugal.