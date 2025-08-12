Suscribirse

Deportes

Suerte de Richard Ríos en Champions fue definida: oficial lo que le espera al colombiano

Después de la llave ante el Niza de Francia, el volante tendrá que cruzarse con un compañero de Selección Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 10:06 p. m.
Richard Ríos en el enfrentamiento con Niza por Champions League
Richard Ríos en el enfrentamiento con Niza por Champions League. | Foto: Getty Images

Victoria y clasificación del Benfica de Richard Ríos a la siguiente fase de la Champions League 2025/2026.

Este martes, 12 de agosto, el volante de Selección Colombia celebró junto a los suyos una nueva victoria, esta vez ante el Niza.

Dicho triunfo como local les permitió a los de Lisboa redondear una llave que ya llevaban encaminada por la victoria con resultado similar de hace una semana en Francia.

Un global de 4-0 los acerca cada vez más a los rojos a la liguilla, donde jugarán ya todos los clasificados formales de UCL.

Lo más leído

Ríos titular y figura en Champions League

Impacto inmediato ha sido el que ha tenido Ríos en el Benfica de Portugal.

Desde su primer duelo se le vio tomar la titularidad en el once de Bruno Lage, y esta vez no fue la excepción por la vuelta de la tercera ronda de Liga de Campeones.

Afianzándose en el medio campo portugués, este martes Ríos jugó la totalidad del duelo ante Niza.

Richard Ríos, volante de Benfica en Champions League
Richard Ríos, volante de Benfica en Champions League. | Foto: Getty Images

Con una calificación de 7.3 puntos, fue uno de los de mejor rendimiento. Junto a Enzo Barrenechea montó un medio campo sólido.

Quien porta la camiseta 20 de los lisboetas tocó el balón en 83 oportunidades, con estadísticas superlativas como sus pases completados (92%) y regates (100%).

Después de haber sobrepasado la tercera ronda de la competición europea, ahora se viene para Ríos el inicio formal de la Primeira liga.

En la fecha 1, Benfica se medirá a Estrela da Amadora el próximo sábado, 16 de agosto, desde las 2:30 p.m.

Contexto: Fuerte comentario sobre Richard Ríos: ídolo del Benfica dijo lo que nadie se había atrevido

Vale recordar que su estancia en Portugal ya fue satisfactoria a nivel de títulos para el nacido en Vegachí.

En el enfrentamiento ante Sporting de Lisboa por la Supercopa de Portugal, los rojos triunfaron por 0-1 y se quedaron con el trofeo.

De cara al inicio de la competencia local en suelo luso, se espera que el mediocampista siga con la regularidad que ya cuenta para ser parte vital de Selección Colombia en las últimas dos fechas de las eliminatorias al Mundial 2026.

Duelo de colombianos en playoffs

Habrá enfrentamiento de jugadores de Selección Colombia en los playoffs de la Champions League.

Richard Ríos se medirá a Jhon Jáder Durán (Fenerbahçe) por un cupo en la liguilla del certamen, que tiene un renovado formato desde la campaña anterior.

Richard Ríos y Jhon Jader Durán debutando en Champions League
Richard Ríos y Jhon chocarán en playoffs de Champions League. | Foto: AFP

Quien salga ganador en el enfrentamiento va a ser quien entre de manera formal al campeonato más importante del Viejo Continente.

Según lo previsto por el calendario, serán dos juegos (ida y vuelta). Inicialmente, el choque inicial se dará el próximo miércoles, 20 de agosto, desde las 2:00 p.m.

Contexto: Richard Ríos ejecutó en Benfica lo que nunca hizo con Selección Colombia: video lo deja en evidencia

Ocho días después, el 27 de agosto, y a la misma hora, la vuelta se estará jugando en Portugal.

En la pretemporada estas escuadras ya se cruzaron, en un amistoso que se dio el 26 de junio en donde quedó como resultado 3-2 a favor de los portugueses.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

2. Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

3. Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

4. Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

5. Gobierno Trump da cifras históricas de deportaciones. “La frontera más segura que jamás existió”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Richard RíosBenficaChampions LeagueJhon Jáder DuránJhon Duránliga de campeonesSelección ColombiaPortugalfenerbahce

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.