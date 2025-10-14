Suscribirse

Surinam no se dejó de hinchas de Panamá: les salió mal la provocación y todo quedó en video

Hinchas de Panamá quisieron desconcentrar a los jugadores de Surinam, pero estos últimos les respondieron de forma impensada.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 10:11 p. m.
Hinchas de Panamá buscaban desconcentrar a los jugadores de Surinam, pero terminaron bailando todos.
Hinchas de Panamá buscaban desconcentrar a los jugadores de Surinam, pero terminaron bailando todos. | Foto: Izq: Tomado de X - @TigoSportsPA (API) / Der: Tomado de X - @ESPNmx (API)

En redes sociales es viral un gesto que aconteció en Panamá. Este martes, 14 de octubre de 2025, la selección de ese país recibirá a Surinam por la cuarta fecha del grupo A en las eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Se trata de un duelo clave, y así lo viven los hinchas de ambos países. De hecho, la fanaticada de Panamá quiso hacer sentir su localía y fueron a poner música, con alto volumen, al hotel donde se quedaban los jugadores de Surinam. Desconcentrarlos y sacarlos del partido parecía el objetivo, pero le salió al revés.

Los futbolistas de Surinam salieron del hotel, y en vez de mostrar molestia, se pusieron a bailar con los hinchas del cuadro rival. Los videos se hicieron rápidamente virales en redes sociales y no dejan de ser tendencia.

¿Por qué es tan importante el partido entre Panamá y Surinam?

Ambos conjuntos llegan empatados en puntos a su duelo directo. Tienen cinco unidades cada uno, lo que quiere decir que el que gane se quedará con la cima definitiva del grupo A, mismo que comparten con El Salvador y Guatemala.

Cabe recordar que por Concacaf, actualmente, son tres grupos (A-C) y cada uno de a cuatro selecciones. Irán al Mundial 2026 los líderes de cada zona, mientras que los dos mejores segundos clasificarán a un playoff para definir el último cupo.

El partido contra Surinam es “crucial” para ir al Mundial, advierte DT de Panamá

“El partido de mañana va a ser crucial” y “súper importante” para poder clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica, afirmó Christiansen en conferencia de prensa en el estadio canalero.

Sin embargo, “nos vamos a encontrar a una muy buena selección que viene aquí para ganarlo” y “es un equipo muy completo que lo va a poner difícil”, indicó el estratega hispano-danés.

“A mí me preocupa todo de Surinam, es un equipo con jugadores que juegan en ligas internacionales o europeas, que tienen esa exigencia cada semana de ganar, de competir, y vienen aquí a jugar liberado” de la presión, agregó.

Pese a que muchos consideraban a Surinam un rival débil, el seleccionador de Panamá destacó que su cuerpo técnico pensó que los caribeños serían el rival directo para competir por el boleto mundialista, luego del empate 0-0 en el duelo de ida, en la primera fecha de la fase final del clasificatorio.

Christiansen dijo que pidió a sus jugadores salir a la cancha “sin temor” y “con esa confianza de que las cosas van a salir bien”.

Thomas Christiansen, actual entrenador de Panamá.
Thomas Christiansen, actual entrenador de Panamá. | Foto: Getty Images
Contexto: Juan Carlos Osorio estaría a una llamada de dirigir a esta selección en United 2026: dan detalles

“No es un partido que se tiene que ganar en el minuto uno, cinco u ochenta. Aunque se meta un gol en el 85′ también está bien, pero que disfruten”, señaló.

*Con información de AFP.

PanamáConcacafMundial 2026

