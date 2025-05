Tabla de posiciones de la Liga Betplay: así quedó tras el partido de Junior vs. América

Así fue el partido en Barranquilla

El conjunto tiburón no tuvo la lucidez de otras noches, aunque sí contó con las dos opciones más claras del primer tiempo. Bryan Castrillón tuvo dos ocasiones de gol frente al portero Santiago Silva, pero no estuvo efectivo de cara al arco americano.

Se viene el ‘clásico paisa’

La fecha 17 del campeonato local continuará este domingo, 4 de mayo de 2025, con los partidos de Deportivo Pasto vs. Fortaleza CEIF, el clásico de Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, Unión Magdalena vs. Once Caldas y Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira.