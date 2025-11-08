Tabla de posiciones de la Liga Betplay: victorias de Nacional y Bucaramanga y la sorpresa de Fortaleza ante Junior

La fecha 19 de la Liga Betplay sigue su ritmo con tres nuevos partidos que movieron la tabla de posiciones y de a poco se acercan los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Fortaleza, Águilas Doradas, Bucaramanga y La Equidad protagonizaron la jornada sabatina.

El primero en aparecer fue el Junior de Barranquilla, que se dejó ver de visita por la ciudad de Bogotá para un partido clave ante Fortaleza, que sigue sorprendiendo en el torneo. El club ‘Tiburón’ sigue aumentando la voz que dice que en la altura siempre le cuesta y en el estadio de Techo no fue la excepción.

Se creía que por peso histórico, Junior era favorito a la victoria en Bogotá, pero se chocó con un Fortaleza inspirado y que jugará los cuadrangulares semifinales. Un gol de Emilio Aristizábal le bastó al club bogotano para empatar ante el club barranquillero, que había sacado ventaja con una anotación de José Enamorado apenas a los dos minutos de comenzar el partido.

Con el 1-1 final, Junior de Barranquilla llegó a 32 puntos, pero sigue dejando dudas en la hinchada por su juego. Por su parte, Fortaleza sigue dando golpes de autoridad y demuestra que llegará a las finales con la firme intención de pelear por un cupo a la final de la Liga Betplay.

Victorias de Nacional y Bucaramanga en la fecha 19

El segundo en el turno fue Atlético Nacional, que logró vencer a un inspirado Águilas Doradas que por poco y da la sorpresa en el ‘Día del Hincha Verdolaga’. El técnico Diego Arias mantiene una buena racha y da confianza en la exigente hinchada, que volverá a ver al ‘Rey de Copas’ en la pelea por una nueva estrella.

Con goles de Juan Bauzá y Edwin Cardona, de penalti, Nacional suma tres puntos más, llega a la barrera de los 37 y sigue en la pelea por la ventaja deportiva. Eso sí, Águilas estuvo cerca del empate y Jorge Obregón perdió el penalti que hubiera sido decisivo en el marcador.

En el juego de fondo, el protagonista fue Atlético Bucaramanga, que en el estadio Américo Montanini, con su gente, saca tres puntos más que lo sostienen en la pelea con los dos clubes grandes de Antioquia por la ventaja deportiva en los cuadrangulares. También suma 37 unidades gracias a las anotaciones de Luciano Pons, que fueron suficientes para el 2-1 parcial ante La Equidad.