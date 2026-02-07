Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United mete miedo y Arsenal da el golpe

Movida la tabla en la Premier con los partidos de este sábado. Sin embargo, la mesa está aún servida para el cara a cara que tendrán Manchester City y Liverpool.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

7 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Manchester United y Arsenal mueven la Premier League luego de los resultados de este fin de semana.
Revive Manchester United y empieza a recordar aquellos días memorables de Premier League. Este sábado 7 de febrero, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a Tottenham en Old Trafford por la fecha 35 de la competencia. ¿Efecto Michael Carrick?

Lo cierto es que desde que Carrick asumió, Manchester United lleva cuatro victorias seguidas en Premier League, y ante rivales nada fáciles: City, Arsenal, Fulham y ahora los spurs. Eso, por supuesto, los coloca en pelea por la parte alta de la tabla en Premier League.

Horas después del triunfo del United, Arsenal hizo su tarea y dio el golpe: goleó en el Emirates Stadium de Londres a Sunderland, por 3-0, y se consolida como líder absoluto en la tabla de posiciones de la Premier League.

Más resultados de este sábado, 7 de febrero, en Premier League

  • Leeds 3 - 1 Nottingham Forest
  • Manchester United 2 - 0 Tottenham
  • Fulham 1 - 2 Everton
  • Burnley 0 - 2 West Ham
  • Arsenal 3 - 0 Sunderland
  • Wolves 1 - 3 Chelsea
  • Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
Goleada de Arsenal en casa ante Sunderland y liderato más que asegurado.
Falta por jugar este sábado

  • Newcastle vs. Brentford - 12:30 p.m. (hora colombiana)

Programación del domingo, 8 de febrero

  • Brighton vs. Crystal Palace - 9:00 a.m. (hora colombiana)
  • Liverpool vs. Manchester City - 11:30 a.m. (hora colombiana)

Más del triunfo del Manchester United

Doce puntos de doce posibles para el sucesor de Rúben Amorim, una racha que permite al Manchester United afianzarse en el Top 4 con 44 puntos, cuatro más que el Chelsea y cinco por encima del Liverpool, que este fin de semana tiene ruedo ante Wolverhampton y Manchester City, respectivamente.

