Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United mete miedo y Arsenal da el golpe

Revive Manchester United y empieza a recordar aquellos días memorables de Premier League. Este sábado 7 de febrero, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a Tottenham en Old Trafford por la fecha 35 de la competencia. ¿Efecto Michael Carrick?

Lo cierto es que desde que Carrick asumió, Manchester United lleva cuatro victorias seguidas en Premier League, y ante rivales nada fáciles: City, Arsenal, Fulham y ahora los spurs. Eso, por supuesto, los coloca en pelea por la parte alta de la tabla en Premier League.

Horas después del triunfo del United, Arsenal hizo su tarea y dio el golpe: goleó en el Emirates Stadium de Londres a Sunderland, por 3-0, y se consolida como líder absoluto en la tabla de posiciones de la Premier League.

Más resultados de este sábado, 7 de febrero, en Premier League

Leeds 3 - 1 Nottingham Forest

Manchester United 2 - 0 Tottenham

Fulham 1 - 2 Everton

Burnley 0 - 2 West Ham

Arsenal 3 - 0 Sunderland

Wolves 1 - 3 Chelsea

Bournemouth 1 - 1 Aston Villa

Goleada de Arsenal en casa ante Sunderland y liderato más que asegurado. Foto: PA Images via Getty Images

Falta por jugar este sábado

Newcastle vs. Brentford - 12:30 p.m. (hora colombiana)

Programación del domingo, 8 de febrero

Brighton vs. Crystal Palace - 9:00 a.m. (hora colombiana)

Liverpool vs. Manchester City - 11:30 a.m. (hora colombiana)

Más del triunfo del Manchester United

Doce puntos de doce posibles para el sucesor de Rúben Amorim, una racha que permite al Manchester United afianzarse en el Top 4 con 44 puntos, cuatro más que el Chelsea y cinco por encima del Liverpool, que este fin de semana tiene ruedo ante Wolverhampton y Manchester City, respectivamente.

El United no encadenaba cuatro victorias en la Premier League desde febrero de 2024, con el neerlandés Erik ten Hag en el banquillo.

La fórmula de Carrick para resucitar a los Diablos Rojos parece bastante simple: vuelta a la defensa de cuatro, colocar al capitán Bruno Fernandes un poco más cerca del área rival y dar más protagonismo al joven centrocampista Kobbie Mainoo.

“Carrick llegó con las ideas correctas, dándole a los jugadores responsabilidad y libertad en el campo”, declaró el creativo portugués a TNT Sports tras la victoria.

“Estaba seguro de que sería un gran entrenador y lo está demostrando. Todos entendemos la presión de jugar en este club, todos conocemos las expectativas que lo rodean. Él sabe lo que significa para este club ganar”, añadió Bruno Fernandes. “Eso aporta algo especial al equipo”.

*Con información de AFP.