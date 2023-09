“Te marca para siempre”: así recordó Andrés Llinás cuando por jugar fútbol abandonó el estudio

Las palabras de Andrés Llinás sobre su pasado y su vida en el fútbol

“Estoy arriesgando una vida académica en uno de los mejores colegios de Colombia que me dan todas las facilidades del mundo , pero lo otro es mi sueño y lo que quiero hacer con mi vida, a lo que me gustaría dedicarme y ahí fue cuando hablé con mis papás”, dijo el defensa.

Además, contó que no fue fácil escoger entre el fútbol y tener una ‘vida normal’. “ Creo que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, era estar con mis amigos todo el día y ser una persona normal, que va a ir a la universidad y va a ver en qué trabaja, en cualquier oficina o va a ser una persona que contra todo pronóstico va a tratar de ser futbolista y mucha gente me decía que estaba medio loco”.

“Me acuerdo de las palabras de mis papás que fueron las que me convencieron y es piensa muy bien porque esto te va a marcar tu vida, muy sabiamente me dijeron arrepiéntete por algo que hiciste y no por algo que dejaste de hacer porque la marca de qué pasaría si hubiera hecho esto, nunca me la iba a quitar”.