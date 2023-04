Técnico de Defensa y Justicia lanzó picante pulla a la hinchada de Millonarios: “no la escuché”

Millonarios y Defensa y Justicia protagonizaron el pasado martes uno de los juegos más atractivos de la fecha 1 en Copa Sudamericana. En el estadio El Campín, los ‘embajadores’ sacaron su casta y se impusieron con un cómodo 3-0 sobre el elenco argentino que pintaba de mejor manera en su llegada a Bogotá.

A pesar de hacer un gran primer tiempo, el Halcón de Varela no resistió la altura de Bogotá y en el segundo tiempo sufrió la inclemencia del poderoso ataque embajador. Fueron Leonardo Castro en dos ocasiones, y David Silva, los encargados de darle una estocada final al conjunto argentino.

Leonardo Castro, figura del partido, luchando un esférico con Gutiérrez. - Foto: AFP

Ahora bien, más allá de lo ocurrido en materia deportiva, el entrenador de Defensa, Julio César Vaccari, dejó una perlita en rueda de prensa tras ser consultado por la hinchada de Millonarios.

A la pregunta sobre su impresión de la fanaticada azul tras la goleada, Vaccari fue claro y contundente en decir que “no lo escuchó”, pues lo suyo es estar pendiente de lo que pasa en la cancha y no en las tribunas.

“No sé qué quieres que te diga de la hinchada. La verdad que no tengo ni idea. En realidad no la vi, no la escuché, no nada”, dijo el argentino. “Uno lo que está es atento y concentrado en el partido. Estaría haciendo muy mal mi trabajo si le presto atención es a la hinchada”, agregó.

Hinchas Millonarios en El Campín. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Buena plata para Millos

Por el triunfo ante el club argentino en El Campín la noche del 4 de abril, el conjunto de la capital recibió 100.000 dólares de la Conmebol. De acuerdo con la tasa de cambio de este miércoles, se trataría de poco más de $460 millones.

El premio obedece a la decisión de la Conmebol de entregar 100.000 dólares a los clubes que participan en la Copa Sudamericana por cada partido que ganen en la fase de grupos. Es decir, si los dirigidos por Alberto Gamero vencen en los seis compromisos de esta ronda del certamen, al final de ella llegarán con 600.000 dólares en sus bolsillos.

“Tal como sucede en la Copa Libertadores, la mayor parte del aumento en la Copa Sudamericana se distribuirá en la base, con claro reconocimiento al mérito deportivo y con la finalidad de elevar el atractivo de toda la competición. Se entregarán USD 100.000 por victoria en fase de grupos”, explicó la Conmebol.

Leonardo Castro fue la figura del partido al marcar dos tantos. - Foto: AFP

Volviendo a la Copa Sudamericana, las buenas noticias para los equipos que ganen no se detienen con los 100.000 dólares por partido. Quien llegue campeón desde la Fase 1 del torneo podría recibir más de 8 millones de dólares, rubro que le puede ayudar a más de un conjunto colombiano a ajustar caja, en especial si se tiene en cuenta que maneja menos presupuesto que clubes de la liga brasileña, por ejemplo.

“El campeón de la Copa Sudamericana podría recibir un acumulado de USD 8.675.000 desde la Fase 1, al cierre de la competición, con un aumento del 8 % en relación con 2022. Disputará también la bolsa asignada a la Recopa y se hace acreedor automáticamente de los montos por participación en fase de grupos de la Conmebol Libertadores del año siguiente”, informó la Conmebol.

Programación y resultados fecha 1

Grupo A:

Universidad César Vallejo (PER) 1-2 Liga de Quito (ECU)

Jueves, en Rancagua: Magallanes (CHI) - Botafogo (BRA)

Grupo B:

Danubio (URU) 2-0 Emelec (ECU)

Jueves, en Buenos Aires: Huracán (ARG) - Guaraní (PAR)

Grupo C:

Oriente Petrolero (BOL) 0-1 Estudiantes de La Plata (ARG)

Jueves, en Asunción: Tacuary (PAR) - Red Bull Bragantino (BRA)

Grupo D:

Jueves, en Buenos Aires: Tigre (ARG) - São Paulo (BRA)

Jueves, en Valencia: Puerto Cabello (VEN) - Deportes Tolima (COL)

Grupo E:

Audax Italiano (CHI) 0-1 Newell’s Old Boys (ARG)

Blooming (BOL) 0-1 Santos (BRA)

Grupo F:

Millonarios (COL) 3-0 Defensa y Justicia (ARG)

América MG (BRA) 2-0 Peñarol (URU)

Grupo G:

Goiás (BRA) 0-0 Independiente Santa Fe (COL)

Gimnasia y Esgrima La Plata (ARG) 0-0 Universitario (PER)

Grupo H:

Estudiantes de Mérida (VEN) 0-1 San Lorenzo (ARG)

Fortaleza (BRA) 4-0 Palestino (CHI)