Técnico mundialista manda sablazo y asegura que la eliminatoria sudamericana “es la más difícil del mundo”

A menos de 24 de abrir el telón del Mundial de Qatar 2022, las 32 selecciones ultiman detalles de cara al debut en la fase de grupos que se hará con el juego de fondo entre la anfitriona, Qatar ante Ecuador, equipo que fue el último en presentar sus convocados para la cita orbital. El duelo está pactado para las 11:00 a.m. (hora colombiana) después de la ceremonia inaugural.

Bajo este panorama, el técnico de la nación local, Félix Sánchez, ofreció una rueda de prensa de cara al duelo decisivo ante la ‘tri’, a la que por cierto elogió por lo alto por clasificar al evento, esto debido a la complejidad de la clasificación en Sudamérica.

Sánchez consideró a Ecuador como la gran “sorpresa” de este mundial, pues según él, la eliminatoria Conmebol es “la más difícil del mundo”, dado que tiene jugadores de solvencia.

Los jugadores de Ecuador celebran su clasificación para la copa del mundo después del partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental el 29 de marzo de 2022 en Guayaquil, Ecuador. - Foto: Getty Images/Dolores Ochoa - Pool

“Es un equipo joven, una nueva generación, han trabajado mucho, son ídolos en su país y llegan con expectativas altas. Sabemos que va a ser rival complicado, por sus individualidades, con jugadores que están en Europa, y también por historia, ya que no es su primer Mundial. Eso hace que ellos tengan el papel de favoritos”, agregó el DT.

Sus palabras de elogio hacia la eliminatoria Conmebol hicieron recordar las polémicas palabras del delantero francés Kylian Mbappé, quien aseguró en un momento que Brasil y Argentina no tenían el suficiente nivel por lo accesible que era la eliminatoria sudamericana.

“Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, dijo el galo.

Richarlison también habló de las eliminatorias

Brasil y Francia, dos de las favoritas en la competición, ya tienen establecido el día en el que deberán hacer su estreno; entre tanto, vienen haciendo presencia en suelo mundialista y realizando los entrenamientos para ultimar detalles. Mientras esto ocurre, se conocen con el pasar de los días testimonios que son importantes y traen alguna incidencia para la competencia.

Uno de los más recientes fue el hecho por el atacante de la canarinha, Richarlison, quien reactivó el debate entre Sudamérica y Europa por la complejidad en los partidos rumbo a la cita orbital.

A lo que en las últimas horas, el atacante de Brasil le respondió: “El fútbol sudamericano es muy difícil de jugar, voy a jugar en las alturas, en Bolivia, como ven, es difícil. Yo era parte de la selección y sufrimos mucho para adaptarnos. Cada uno puede hablar lo que quiera. Así como en Sudamérica hay equipos, según Mbappé, débiles, en Europa también los hay. Creo que da lo mismo, no hay nada de qué hablar”.

“Ya sea en los entrenamientos o en los partidos, nos guste o no, somos futbolistas y trabajamos a un gran nivel, y no queremos sufrir una lesión que nos quite el sueño de jugar un Mundial. Entonces nosotros, al menos excepto en los entrenamientos, tratamos de no quitar el pie, pero tener más cuidado, porque es nuestro sueño jugar un Mundial, entonces tenemos cierto miedo”, finalizó sobre el miedo latente de una lesión.

Por lo pronto, Ecuador y Qatar se citarán este domingo 20 de noviembre para abrir las puertas de la Copa del Mundo que será vista por al rededor de 5 mil millones de personas en el mundo.