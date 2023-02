Técnico mundialista, que desechó a Colombia, conversa con Ecuador: esto frena el negocio

En las últimas semanas, el mercado de pases a nivel mundial ha estado agitado, varios jugadores importantes han hecho cambio de colores y se han integrado a otras plantillas donde darán continuidad a su carrera deportiva, asimismo los entrenadores también han tenido la posibilidad de entrar en negociaciones para ponerse al frente de otros proyectos.

Uno que por el momento no cuenta con un trabajo es el argentino Ricardo Gareca, este acabó con el vínculo que lo ligaba con Perú y la decisión de no continuar al frente de la bicolor ha golpeado fuerte en el corazón de los hinchas. El argentino es muy querido en el conjunto ‘inca’, a pesar de no haber clasificado a Qatar, cumplió con su tarea tras dedicar 36 años en mundial al equipo rojiblaco. En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: obtuvo 40 triunfos, 21 empates y 35 derrotas.

Ahora, sin la certeza de tener un trabajo seguro dio a conocer que ya se mantiene en conversaciones con otro plantel sudamericano para dirigirlo: “Estoy abierto a lo que sea, con Ecuador estamos hablando. Me gustó el equipo y el trabajo que hizo Alfaro. Estamos charlando, yo ya he hablado con el presidente. Ahora, ellos están hablando con el abogado que maneja la cuestión personal mía”, reveló en conversación extensa con ESPN.

“Hay predisposición de ambas partes para concretarlo. Dependerá de todos cerrarlo, ellos deben estar hablando también con otros técnicos”, agregó demostrando en qué va en negocio que mantiene con la ‘Tri’. A su vez, comentó que de darse todo buscaría dialogar con el técnico saliente para un empalme del cargo: “Me gustaría tener una charla con Gustavo Alfaro, todavía no lo pude hacer. No solo por el respeto que le tengo, sino también porque él estuvo dos años en el proceso”.

Juan Carlos Crespo, periodista ecuatoriano que ha seguido de cerca la negociación también dio detalles de la misma, sin embargo, para esta oportunidad no fue alentador lo que dio a conocer: “Con el Tigre Gareca había buen viento, hoy 31 de enero, hay calma. Hay un freno. Al final, creo que el tema sirve mucho para entender cómo es que se dan las negociaciones, van, vienen. Pero hoy, la FEF lo está pensando dos veces”, indicó en DirecTV Sports.

Finalmente, dijo: “Al final la cuestión económica es lo importante y hoy en día, la Federación Ecuatoriana no está para hacer este monto, claramente por varios factores”, conociendo que la cifra de 5 millones de dólares pedida por el argentino, sería la traba en el negocio.

La razón del ‘no’ a Colombia

En charla con el Vbar de Caracol Radio, el entrenador argentino aterrizó los rumores de su momento y contó la verdad del porqué no llegó.

“Colombia se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje y estando con contrato (con Perú), entonces había que esperar el repechaje y nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque tenía contrato y el repechaje. Durante ese tiempo, Colombia ya había elegido a Lorenzo, ya lo conocían desde Pékerman, hizo una gran campaña en Melgar y firmaron contrato cuando estábamos previo al repechaje. Ellos ya tenían quién iba a ser el técnico de Colombia”, dijo.

“Conozco al jugador colombiano, he vivido cinco años allá, he dirigido... Es un país que conozco bien, pero los dirigentes ya tenían un conocimiento de Lorenzo, su forma de trabajar, ya estuvo con Pékerman, y me imagino que ese conocimiento los llevó a tomar la decisión. Colombia es una selección, con los jugadores que tiene, más el acoplamiento del cuerpo técnico, que seguro va a lograr cosas importantes”, agregó el entrenador que tuvo paso por el FPC, como jugador y como entrenador (Santa Fe).