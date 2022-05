“Tendrían que venir gratis”: presidente del Barcelona sobre posible regreso de Messi y Neymar

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, hizo algunos comentarios sobre dos de los exjugadores de su equipo que se fueron a jugar al París Saint-Germain y que no quedaron en los mejores términos con el equipo “culé”, como lo son el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

Todo esto se dio en una entrevista que dio Laporta al diario deportivo L’Esporotiu de España, a propósito de la renovación de Kylian Mbappé con el PSG que dejó al Real Madrid esperando por el fichaje del crack francés que, al menos por ahora, no se dio.

Por otra parte, desde que se fue Neymar a la liga francesa, luego de ser parte de una espectacular tripleta ofensiva en Barcelona junto a Messi y el uruguayo Luis Suárez, siempre se habló de que el equipo catalán haría los esfuerzos necesarios para que el futbolista brasileño retornara a la ciudad de Barcelona, hecho que nunca ocurrió.

Ante esto, el presidente catalán respondió: “¿A quién no le gusta Neymar? Es un jugador excepcional”, pero aclaró que es casi imposible que vuelva a Barcelona, ya que tiene un largo contrato con el equipo de Francia. “Tiene contrato con el PSG, le quedan cuatro o cinco años. Estos jugadores que han firmado con clubes como el PSG, han firmado casi su esclavitud. Por dinero”, afirmó Laporta.

Sin embargo, todo cambió cuando se habló de Lionel Messi, ya que el presidente de Barcelona siempre se mostró muy en desacuerdo en la forma que el argentino se fue al PSG. Incluso, en su momento, aseguró que él esperaba que Messi decidiera quedarse sin cobrar en agradecimiento al equipo “culé”.

“Messi ha ido como ha ido. Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el ‘fair play’ de la liga española y por la propuesta del PSG. Estos jugadores, cuando entran en una dinámica como esta, se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. Ya me dirás, en el caso de Neymar. No sé cómo lo harán en Francia, porque quizá tienen otros sistemas que no tenemos aquí, pero cancelar anticipadamente un contrato que está firmado cuesta mucho dinero. También es cierto que el PSG tiene un estado detrás, tienen mucho dinero y puede que puedan hacer un pago por adelantado para rescindir un contrato así”, afirmó el presidente de Barcelona.

Además, Laporta fue contundente, dejando claro que la única posibilidad de que el argentino Lionel Messi y también Neymar regresen al equipo catalán será de manera gratuita y con el pase en la mano, para que a Barcelona no le cueste ningún dinero la transacción.

“Para volver algún día al Barça deberían venir libres. (…) Nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos. Sería una irracionalidad”, aseguró el dirigente.

Estos comentarios generaron mucha molestia en algún sector de la hinchada de Barcelona y en varios seguidores de Lionel Messi, que consideraron la declaración del presidente del equipo español como ofensiva, ya que Messi llevó al equipo a un punto histórico en el que nunca había estado y su presidente en repetidas ocasiones ha dado a entender que Barcelona no le debe nada al jugador argentino.