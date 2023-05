“Tengo un 80 % confirmado”: Junior estaría cerca de cerrar gran fichaje que también es pretendido por Millonarios

Mientras el campeonato colombiano se disputa con los cuadrangulares semifinales, otros equipos se enfocan en lo que será la próxima temporada, donde esperan tener mayor protagonismo. Es el caso de Junior, que luego de haber quedado eliminado en el todos contra todos, ha ido moviendo sus fichas para conformar una nómina que pelee por la estrella de fin de año.

Durante los últimos días, el equipo tiburón ha sido tendencia en el FPC por las posibles llegadas de algunos refuerzos para el segundo semestre. El último en sonar con fuerza fue el atacante del Unión Magdalena, Jermein Peña, jugador que ha venido cautivando a la directiva y cuerpo técnico del Junior por su fútbol.

En diálogo reciente con Caracol Radio, el delantero confirmó que tiene grandes posibilidades de llegar a la arenosa, sin embargo, no está cerrado del todo, pues otros equipos buscan ficharlo.

“Mi futuro está a la espera de esta semana, estoy esperando unas cosas con el dueño del equipo (Unión)”, dijo. “Aspiro salir a otro club, lo de Junior es una de las probabilidades más cercanas que tengo, en un 80%”, agregó.

Peña confirmó que ya ha tenido diálogos permanentes con ‘Bolillo’ Gómez. “Ya hemos hablado con el cuerpo técnico y dirigentes, ya está muy adelantado, solo depende del Unión”, aseveró.

Finalmente, Peña confirmó que no solo Junior está detrás de su talento, ya que Millonarios también lo quiere. “Ya esta semana se mirará cuál es su oferta y mirar si está en los planes”, añadió.

Uno sí, otro no

Varios nombres se han escuchado que pueden estar cerca del equipo tiburón o que generan interés, no obstante, parece que el cuadro colombiano mantiene una situación algo más complicada de lo que se pensaba para cerrar dichos tratos. Durante las últimas horas, por ejemplo, un extranjero que parecía ser hombre de confianza para el entrenador por su paso en la Selección de Panamá, terminó diciendo ‘no’.

Se trata del central Fidel Escobar, quien coincidió con el director técnico colombiano en el equipo centroamericano y ambos estuvieron en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El defensa que en las últimas horas salió campeón con el Saprissa en Costa Rico dijo: “Yo me quedo, esos son rumores (su llegada a Junior) que están saliendo, pueden existir muchas ofertas, pero yo quiero quedarme en la institución”.

Para ser aún más certero con las declaraciones y que no quedara duda alguna, aseguró que su vínculo con el cuadro en el que está aún tiene vigencia por un año y medio más: “Tengo contrato hasta 2025, muchas personas me han escrito que si me voy, pero yo me quedo aquí luchando con el equipo”.

Esta pérdida en el mercado de fichajes para Junior, se suma a la negativa de hace unos por parte de la directiva para aprobar la llegada del atacante Juan Fernando Caicedo, quien recientemente se supo no seguiría la siguiente campaña en Deportes Tolima. Aunque en principio todo parecía estar encarrilado para que se anunciara, la información que se manejó es que ante el ‘sí’ de los directivos Char, quien dijo que ‘no’ fue Gómez.

El pasado sábado -27 de mayo- el mismo jugador relató cómo se frustró el negocio: “Fue algo muy normal. Me escribió ayer don Fuad Char conmigo, hablamos un rato, también se comunica con mi empresario, se habló algo verbalmente. Le agradezco que se haya fijado en mí. Ya luego él mismo me dice, muy respetuoso, que gracias por la atención, pero que el técnico se había decidido por otra opción y es normal”.