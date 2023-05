Junior de Barranquilla recibe el ‘no’ de este jugador extranjero que era pretendido como refuerzo

Desde ya Junior de Barranquilla piensa en lo que será el segundo semestre del 2023, luego de que en la primera parte del año se quedara muy cerca de la clasificación a las finales, misma que no logró por un arranque bastante negativo del semestre. Por el momento los jugadores de la actual plantilla se encuentran en vacaciones, sin embargo, directivas y el entrenador ‘Bolillo’ Gómez trabajan por refuerzos.

Varios nombres se han escuchado que pueden estar cerca del equipo tiburón o que generan interés, no obstante, parece que el cuadro colombiano mantiene una situación algo más complicada de lo que se pensaba para cerrar dichos tratos. Durante las últimas horas, por ejemplo, un extranjero que parecía ser hombre de confianza para el entrenador por su paso en la Selección de Panamá, terminó diciendo ‘no’.

¡NO SE MUEVE DEL SAPRISSA! 🧏🏼‍♂️



Fidel Escobar sobre los rumores de una posible salida del @SaprissaOficial. 👀



📹 @yashinquesadacr #ElMarcadorTV pic.twitter.com/oDeVMH7Nwh — El Marcador TV (@elmarcadortv) May 29, 2023

Se trata del central Fidel Escobar, quien coincidió con el director técnico colombiano en el equipo centroamericano y ambos estuvieron en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El defensa que en las últimas horas salió campeón con el Saprissa en Costa Rico dijo: “Yo me quedo, esos son rumores (su llegada a Junior) que están saliendo, pueden existir muchas ofertas, pero yo quiero quedarme en la institución”.

Para ser aún más certero con las declaraciones y que no quedara duda alguna, aseguró que su vínculo con el cuadro en el que está aún tiene vigencia por un año y medio más: “Tengo contrato hasta 2025, muchas personas me han escrito que si me voy, pero yo me quedo aquí luchando con el equipo”.

'Bolillo' Gómez esperaba aprovechar su cercanía con el jugador panameño para cerrar el primer refuerzo de Junior. - Foto: Dimayor

Esta pérdida en el mercado de fichajes para Junior, se suma a la negativa de hace unos por parte de la directiva para aprobar la llegada del atacante Juan Fernando Caicedo, quien recientemente se supo no seguiría la siguiente campaña en Deportes Tolima. Aunque en principio todo parecía estar encarrilado para que se anunciara, la información que se manejó es que ante el ‘sí’ de los directivos Char, quien dijo que ‘no’ fue Gómez.

El pasado sábado -27 de mayo- el mismo jugador relató cómo se frustró el negocio: “Fue algo muy normal. Me escribió ayer don Fuad Char conmigo, hablamos un rato, también se comunica con mi empresario, se habló algo verbalmente. Le agradezco que se haya fijado en mí. Ya luego él mismo me dice, muy respetuoso, que gracias por la atención, pero que el técnico se había decidido por otra opción y es normal”.

A los micrófonos del programa El Bordillo, el experimentado delantero le comentó que en ningún momento hizo desplazamientos hacia la capital del Atlántico para hacer exámenes médicos o algún tipo de proceso de cara a una contratación: “Yo no he ido a Barranquilla. No sé de dónde sale la versión que no pasé exámenes médicos, me parece raro. Agradezco a la institución, porque que un equipo como Junior se haya fijado en ti es gratificante”.

Juan Fernando Caicedo ha pasado a lo largo de su carrera por clubes importantes del FPC como Medellín, Santa Fe y Tolima. - Foto: Prensa Dimayor

Para terminar, Caicedo se refirió a que tampoco existió comunicación directa con el entrenador de Junior, sus referencias más claras se las han brindado sus colegas de profesión o los enfrentamientos que han tenido entre si: “No tuve comunicación con Hernán Darío Gómez, solo con don Fuad Char. Hablamos el pasado jueves. Con el profe Hernán nos hemos enfrentado varias veces en el campo, algunos compañeros me han hablado muy bien de él”.

Víctor Cantillo estuvo con Luis Días en un época gloriosa del Junior. - Foto: Getty Images

Y para finalizar la actualidad del mercado de Junior, el ídolo, Víctor Cantillo fue otro que negó rotundamente los rumores que lo acercaban al equipo de Barranquilla: “He visto muchos rumores en las redes que me impresionan, no sé de dónde sacan tanta información falsa”, le dijo al medio El Heraldo.