“Tenía que tener relaciones”: agente de fútbol acusa a presidente de la Federación Francesa de acoso sexual

La agente Sonia Souid denunció este martes en declaraciones al diario deportivo L’Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët.

“Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones”, afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.

“En septiembre de 2014, me llama (Le Graët), me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París”, contó la agente.

“Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: ‘Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas’. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias”, agregó.

En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de SMS (mensajes de texto) de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

El dirigente de 81 años tiene cita este martes con la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa Castéra, por una auditoría sobre el funcionamiento de la FFF.

Sonia Souid es representante de Kheira Hamraoui. - Foto: Instagram Sonia Souid

La emisora France Inter reveló que “varias mujeres” habían “denunciado en la auditoría la actitud de Noël Le Graët hacia ellas”, algo que fue confirmado por una fuente cercana al asunto.

Según esa radio, una exdirectiva había “mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp” que “no son ilícitos pero (...) que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos”.

“Llama mucho. Tengo mensajes de voz y algunos SMS”, afirma por su parte Sonia Souid.

Hablando de sus interacciones profesionales en el pasado, la agente explicó que tuvo la sensación de que “a cada vez, lo único que le interesa, y pido perdón por hablar de manera vulgar, son mis dos pechos y mi culo”.

La ministra Oudéa Castéra, que reclama la salida de Le Graët, en el puesto desde 2011, felicitó en Twitter a “Sonia Souid por la valentía de su testimonio”.

Noël Le Graët estuvo presente en la final del Mundial de Qatar 2022. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Desde el domingo, Le Graët está además salpicado por otro asunto que ha generado gran revuelo en Francia, sus palabras consideradas despreciativas hacia un ídolo del fútbol del país, Zinédine Zidane.

En declaraciones a la radio RMC, Le Graët dijo que a Zidane “ni le hubiera respondido al teléfono” porque su única opción era renovar al seleccionador Didier Deschamps, algo que se anunció el sábado, ampliando su contrato hasta 2026. Zidane sonó durante mucho tiempo como candidato al puesto.

El futbolista Kylian Mbappé y la ministra Oudéa-Castéra, entre otros muchos, criticaron las declaraciones de Le Graët, que pidió el lunes disculpas por sus “palabras desafortunadas” sobre Zidane.

Por acoso, entrenados fueron suspendidos de por vida

Cuatro entrenadores de fútbol nombrados en una investigación de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) de Estados Unidos sobre abuso y malas prácticas fueron suspendidos de por vida, informó este lunes la entidad.

Los castigos fueron parte de un amplio paquete de suspensiones y multas contra varias personas y organizaciones que siguió a la publicación de las conclusiones surgidas de una investigación encabezada por la NWSL.

La liga dijo el mes pasado que había detectado “mala conducta continúa” en la mayoría de los clubes de la liga, después de que una investigación anterior descubriera evidencia de acoso y abusos.

La investigación examinó durante 14 meses las denuncias de las jugadoras y descubrió fallas sistémicas de la liga.

Entre los entrenadores sancionados de por vida el lunes figuran Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames y Richie Burk.

Otras siete personas también recibieron suspensiones o se les pedirá que reconozcan las malas acciones y acepten la responsabilidad por la conducta inapropiada antes de ser considerados para un empleo en la NWSL en el futuro.

La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, dijo que la liga “continuará priorizando la implementación y mejora de las políticas, programas y sistemas que priorizan la salud y la seguridad”, de las jugadoras.

*Con información de la AFP.