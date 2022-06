¿Teo Gutiérrez de vuelta a River Plate? Sorprendente respuesta ante la posibilidad

Foto: LatinContent via Getty Images

Foto: LatinContent via Getty Images

Uno de los nombres colombianos que ha quedado en la historia reciente de River Plate es el de Teófilo Gutiérrez, actualmente vinculado con el Deportivo Cali, donde se ha convertido en un referente del equipo azucarero; sin embargo, a sus 37 años aún el atacante parece tener aspiraciones más grandes y regresar a Argentina no estaría descartado para su carrera profesional.

En conversación con el canal de YouTube de Ezzequiel, el atacante tuvo una conversación informal donde dejó ver su amor por el cuadro de Buenos Aires y las posibilidades que podrían existir para que se diera lo que sería un sorpresivo regreso. Haciendo un recuento, en primera medida dijo: “Quise volver a River. Siempre es el deseo de uno, cuando te vas de River uno siempre quiere volver por el entorno, por la alegría, por la afición. No se dio porque son decisiones que toma la dirigencia, el entrenador y hay que asumirlas con altura y respetarlas. De todos modos, fui muy feliz cuando estuve ahí”.

“Siempre hablamos con Gallardo, dialogamos de fútbol, quedó una buena relación. Hay que apoyar desde afuera y la verdad que está 10 puntos con todos”, confesó sobre su relación con el entrenador argentino.

De manera sorprendente y sin titubear sobre la posibilidad de vestirse nuevamente con la camiseta de River Plate, expresó: “Siempre está la ilusión. A River nunca se le puede decir que no, es uno de los mejores de Sudamérica y el mundo. La oportunidad se da una vez en la vida, uno trabaja para mejorar y disfrutar y Dios sabe cómo hacer las cosas. El fútbol me lleva donde yo quiero, donde esté mejor y cómodo”.

A su vez, hizo un recuento de su exitoso paso y se mostró orgulloso de lo que había logrado en su momento: “Uno trabaja para jugar en los mejores equipos. Con River gané todas las copas importantes, me eligieron el mejor de América... Lastimosamente, no pude ganar el Mundial de Clubes, pero todo lo que jugué lo gané y eso me dio una enseñanza muy importante: cuando uno está en ese club tiene que dar siempre lo mejor. Y yo lo di”.

Aun sin existir acercamientos oficiales entre las partes, lo que sí es cierto es que el club de la banda cruzada continúa en la búsqueda de un delantero para la presente temporada que está iniciando en Argentina y son varios los futbolistas que han sonado para aterrizar en la institución que dirige Marcelo Gallardo.

El primero en retumbar fue Miguel Ángel Borja, luego fue ofrecido también el colombiano Luis Suárez, actual jugador del Granada de España, y, por último, Luis Suárez, el uruguayo, que terminó contrato con Atlético de Madrid, sonó en los últimos días como una lejana posibilidad.

El nombre de Borja había dejado de ser novedad en el entorno millonario; sin embargo, se volvió a tocar el tema en el equipo y el cafetero sigue siendo una posibilidad. Por ello, el periodista Sebastián Srur mencionó, entre otras cosas, que Miguel continúa figurando para la dirigencia de River Plate como una posibilidad seria para ocupar el ataque.

Aunque el jugador tiene contrato con el Junior hasta el año 2024 y su valor en el mercado ronda los 5 millones de dólares, el club argentino haría lo posible por hacerse con los servicios del delantero una vez finalice su participación en el torneo colombiano.

De igual manera, es necesario destacar que Miguel Ángel solo tiene por ahora en su radar lo que pueda pasar con su grupo en las finales. Ante esto, el deportista mencionó que, “de eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”. Falta poco para que la hinchada conozca qué pasará.