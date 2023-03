Teo Gutiérrez, héroe en la cárcel: se jugó ‘picadito’ con los presos y salió figura

Teófilo Gutiérrez fue toda una sorpresa en el mercado de fichajes para el Bucaramanga. El jugador siempre estuvo en el sonajero para llegar al Junior de Barranquilla y hacer un buen tándem con Juan Fernando Quintero. Se acercó al Unión Magdalena y por poco llega a un acuerdo. La negociación con los samarios se cayó a último momento.

Hasta que el 4 de febrero de este año, el equipo Leopardo fue el club que lo anunció.

Lo acompañaron Juan Marcelín, Jefferson Mena, Carlos Henao y Francisco Rodríguez. pic.twitter.com/Fmd0gRK9YL — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) March 30, 2023

Teo suma 300 minutos y aún no marca goles. No ha sido su mejor temporada en el equipo de la ciudad bonita que marcha en el puesto 12 de la Liga Betplay Dimayor.

Pero su fútbol no solo lo demuestra en el profesionalismo. Teófilo estuvo junto a Juan Marcelín, Francisco Rodríguez y Carlos Henao de visita en la cárcel Modelo de Bucaramanga y jugaron un partido con los hombres privados de la libertad.

Teófilo Gutiérrez jugó partido de microfútbol con reclusos en la cárcel de Bucaramanga - Foto: @arleydeportes

Por supuesto, ´el perfume´ fue la sensación principal y se robó todas las miradas, aplausos y fotos.

“Es un honor estar acá, he estado en muchos estadios, Mundial, Juegos Olímpicos, pero la emoción que sentimos ahora como jugadores es algo excepcional, ustedes son unas personas que están privadas de la libertad, pero tienen a Dios por delante, y creo que él tiene la llave de su corazón y la llave del candado para poder salir y rehacer la vida con sus familias y con todo el mundo”, dijo Teófilo Gutiérrez al Canal Aires TV.

Su visita y la de sus compañeros se dio gracias a la Fundación Nuevos Horizontes, que realizó un campeonato para reunir a los jugadores profesionales, presos y guardias.

Lo acompañaron Juan Marcelín, Jefferson Mena, Carlos Henao y Francisco Rodríguez. - Foto: @arleydeportes

Este primero de abril, Bucaramanga tendrá como rival a Millonarios por la fecha 11 de la Liga Betplay Dimayor.

Diego Herazo se vengó de Millonarios tras marcarle golazo con Tolima: “quería celebrárselo”

La tan conocida ‘ley del ex’ parece inexorable en el fútbol, pues en todos o la mayoría de los partidos, si hay enfrente un jugador que recientemente haya estado en el contrario, las posibilidades aumentan de manera desproporcionada. Este miércoles, en el Tolima vs. Millonarios, Diego Herazo, ahora del cuadro pijao, enfrentaba al equipo bogotano, del que hizo parte hasta finales de 2022 y donde no tuvo un gran desempeño.

Por fortuna para él, ahora vestido de vinotinto y oro, ha demostrado estar en una mejor versión y ante su exequipo pudo marcar, logrando sacarse la “espinita” que dijo sentir por no tener éxito en el azul. “Quería marcar y quería celebrárselo a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar; estando acá en Tolima tuve la posibilidad de demostrarles y mostrar todo lo que tengo por dar”, señaló ante los micrófonos El VBar de Caracol.

Deportes Tolima se enfrenta a Millonarios este miércoles -29 de marzo-. - Foto: Dimayor

“Uno siempre da lo mejor de uno y a veces no se dan las cosas y siempre le echan el agua sucia a uno, que uno como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”, añadió.

Además, echó una pulla a sus excompañeros de Millonarios, a los que en parte culpó de no haber tenido los registros goleadores esperados: “Es una diferencia entre Millonarios y Tolima. Uno se pone a ver el delantero de Millonarios y si muchos tienen una opción de gol porque no hay quién le ponga el balón, yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. Castro ayer cuántas tuvo, una que la mandó por arriba, ¿cuántas tuve yo?”.