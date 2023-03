Diego Herazo se vengó de Millonarios tras marcarle golazo con Tolima: “quería celebrárselo”

El exjugador del cuadro azul dijo haberse sacado la “espina” de su paso por Bogotá, donde no tuvo el mejor desempeño posible.

La tan conocida ‘ley del ex’ parece inexorable en el fútbol, pues en todos o la mayoría de los partidos, si hay enfrente un jugador que recientemente haya estado en el contrario, las posibilidades aumentan de manera desproporcionada. Este miércoles en el Tolima vs. Millonarios, Diego Herazo, ahora del cuadro pijao, enfrentaba al equipo bogotano del que hizo parte hasta finales de 2022 y donde no tuvo un gran desempeño.

Por fortuna para él, ahora vestido de vinotinto y oro, ha demostrado estar en una mejor versión y ante su exequipo pudo marcar, logrando sacarse la “espinita” que dijo sentir por no tener éxito en el azul. “Quería marcar y quería celebrárselo a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar; estando acá en Tolima tuve la posibilidad de demostrarles y mostrar todo lo que tengo por dar”, señaló ante los micrófonos El VBar de Caracol.

Deportes Tolima se enfrentó a Millonarios este miércoles 29 de marzo. - Foto: Dimayor

“Uno siempre da lo mejor de uno y a veces no se dan las cosas y siempre le echan el agua sucia a uno, que uno como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”, añadió.

Además, echó una pulla a sus excompañeros de Millonarios, a los que en parte culpó de no haber tenido los registros goleadores esperados: “Es una diferencia entre Millonarios y Tolima. Uno se pone a ver el delantero de Millonarios y si muchos tienen una opción de gol porque no hay quién le ponga el balón, yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. Castro ayer cuántas tuvo, una que la mandó por arriba, ¿cuántas tuve yo?”.

“No me gusta hablar casi de eso, pero el problema no son los delanteros, sino quién les ponga las opciones de gol, uno está ahí, pero si no te ponen las opciones de gol cómo los vas a hacer”, arremetió.

“A mí en Millonarios me fue bien en el tiempo que jugué, hice las cosas de la mejor manera, en lo personal satisfecho por lo que hice y el profe superbién, le pude aprender muchas cosas y a todo el cuerpo técnico”, finalizó.

Diego Herazo ha pasado por varios clubes del fútbol colombiano. - Foto: Dimayor

El ‘show’ acabó en empate

Después de toda la polémica que se generó por el ataque de un hincha contra Daniel Cataño, el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Millonarios se llevó a cabo con empate a un gol en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los azules estuvieron por arriba del marcador en gran parte del partido por el autogol de Leider Riascos; sin embargo, Diego Herazo empató en el tramo final con un violento remate de tiro libre que venció la resistencia del portero Juan Moreno, indiscutible figura bajo los tres palos en reemplazo de Álvaro Montero, que apenas regresó de su convocatoria a la Selección Colombia en Asia.

El resultado le sirvió al Tolima para ingresar al grupo de los ocho en lugar de Santa Fe y alargar la ‘paternidad’ sobre Millonarios de la que ya se hace eco en la ciudad musical. Con esta igualdad se completaron 15 partidos consecutivos sin perder, contando juegos de local y visitante, con un balance de nueve empates y seis victorias.

Daniel Cataño fue titular en el duelo aplazado por la cuarta fecha. - Foto: Millonarios Oficial

La última vez que ganó el cuadro embajador data del año 2017, exactamente en la fecha 5 del primer semestre, cuando golearon 3-0 al vinotinto en Bogotá con goles de Santiago Mosquera (2) y Ayron del Valle.

Desde entonces han pasado enfrentamientos por temporada regular, cuadrangulares e incluso una final, que quedó en manos del Tolima gracias a la espectacular presentación de Juan Fernando Caicedo para conseguir la tercera estrella en 2021.