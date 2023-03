“No me desafíes, te puede ir mal”: Carlos Antonio Vélez advierte al círculo cercano de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia sigue cumpliendo en sus aspiraciones de reconstrucción. Los dos más recientes amistosos en Asia ante Corea del Sur con empate 2-2 y Japón con triunfo 1-2, mantuvieron intacto el invicto de Néstor Lorenzo en el equipo nacional; además, demostraron que jugadores jóvenes fusionados con algunos experimentados de buen nivel pueden terminar dando grandes resultados en el futuro cercano de la Tricolor.

La Selección Colombia agradece el acompañamiento de los seguidores en Osaka. - Foto: Getty Images

Óscar Rentería, que ha sido tendencia en los últimos días, opinó del último juego así: “Me gustaron los cuatro goles que logró Colombia en su gira por Asia, la reacción frente a los coreanos después de estar perdiendo por dos goles a cero y el triunfo importantísimo frente al equipo japones; además, sensacional, fantástico el gol de Santos Borré de chilena, oportuno el de Durán con la pierna izquierda y fenomenal las dos atajadas del arquero Vargas. Hay que destacar también el partidazo de Carrascal y la inclusión de Castaño, la última vinculación de la Liga a la Selección Colombia; va bien Lorenzo, ojalá los empresarios lo dejen trabajar por el bien de Colombia y de nuestro fútbol”.

Sintiéndose aludido por lo de “empresarios”, quien maneja al argentino en Colombia, Lucas Jaramillo, respondió de manera directa al comunicador diciendo: “Podés tener la tranquilidad Óscar, que Lorenzo no se deja meter mano de ningún empresario. Es un tipo honesto y muy trabajador. Por este lado, a pesar que me lanzan dardos por doquier (y no eres tú), jamás me metería en una convocatoria. Respeto a Lorenzo y mas a mi ética”.

A quien al parecer se refiere Jaramillo por el tema de los dardos es a Carlos Antonio Vélez, quien permanentemente menciona a los empresarios que están detrás del fútbol y los pone como culpables de muchas situaciones que se ven en el balompié colombiano.

Vélez se despachó contra el técnico y varios de los jugadores a los que convocó. - Foto: SEMANA

Al parecer, sintiendo que Lucas había enviado un mensaje directo para él, Vélez, en uno de sus programas de Palabras Mayores durante los últimos días lo citó y le dijo: “Néstor Lorenzo escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios, que hay que llevar y poner a jugadores del empresario que lo maneja a él, Lucas Jaramillo, o de los otros amigos y de los amigos de los amigos”. Además, sin miedo alguno lanzó el sablazo: “No me mandes más razones, no me desafíes, te puede ir mal”.

Para Lorenzo también hubo ‘palo’

Carlos Antonio Vélez criticó a Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, por la manera en que habla en las conferencias de prensa, pero también por ser cauto cuando de referirse a los ídolos de la Tricolor se trata, entre ellos James Rodríguez. Por el contrario, elogió la labor como entrenador del equipo, en especial tras los segundos tiempos de los partidos amistosos disputados en Asia.

“Yo no le creo al DT cuando habla en ruedas de prensa, pero es un hombre limitado en léxico, a veces da mensajes equivocados, dice cosas muy de lugar común, en muchos casos lo que la gente quiere oír. Nunca nos contó que James estaba por fuera, que estaba lesionado. No nos contó la verdad de Quintero. No nos contó muchas cosas. Es esa historia clandestina de la Selección de Pékerman y ese vicio se mantiene”, comentó Carlos Antonio Vélez.

Néstor Lorenzo ha dirigido seis partidos sin perder con la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“En la cancha sí le creo. Y eso es lo más importante, pero le creo en los segundos tiempos, porque se ha convertido en un reparador, en un enderezador, en un arreglador de problemas. Él corrige y corrige muy bien, ahí le creo. Pero va a tener que empezar a buscar unas fórmulas para no dejarse asaltar, el arco en cero garantiza jugar tranquilo”, finalizó.