‘Bolillo’ Gómez, con vehemencia, le respondió a los que lo tratan de “desactualizado”

El técnico del Junior de Barranquilla, ha llegado al club para ser el ‘salvador’ de un equipo que no encuentra el camino victorioso.

La crisis de resultados que vive el Junior de Barranquilla en la liga colombiana hizo que las directivas despidieran a Arturo Reyes y casi de inmediato, pusieran como reemplazante natural a Hernán Darío Gómez. El estratega con pasado mundialista, además, de selecciones en Sudamérica y Centroamérica, ha completado ya tres partidos desde la raya del equipo ‘tiburón, lastimosamente, ninguno ha podido terminar con victoria dando la posibilidad a las críticas.

El antioqueño lanzó vainazos en contra del anterior DT de Junior. - Foto: DIMAYOR

Los malos comentarios han llegado desde antes de su llegada, cuando muchos resistían que fuera a ser el nuevo estratega de los rojiblancos porque, a su parecer, era un técnico de ‘vieja guardia’ que no le iba a imponer nada positivo al equipo. El estratega paisa en busca de defender su trabajo, en las últimas horas con vehemencia, le respondió a los que lo tratan de “desactualizado”.

“Yo respeto la gente que estudia, estoy de acuerdo con que se preparen, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que salgan que somos desactualizados, que ‘Bolillo’ Gómez anda desactualizado, que somos personas que nos tenemos que retirar del fútbol; pero nadie sabe qué hacemos, nadie vive con nosotros. Por eso, yo voy a pelear a muerte porque no estamos desactualizados”, dijo en conversación con Blog Deportivo de Blu Radio.

Poniendo como ejemplo lo que fue la obtención del título de la Copa del Mundo para Argentina, argumentó: “Hay muchas cosas que se hablan hoy, que nosotros ya hacíamos antes. Acá estoy armado (con su grupo de asistentes). Ahora dicen que Argentina quedó campeón del mundo, dizque a la antigua, jugando con ese diez (Lionel Messi). Dicen que no se puede triangular porque no sirve, por las cosas que dicen es que estamos desactualizados”.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Además de eso, de manera recia dio a entender que su llegada no haría que se diera un impacto inmediato a los problemas de Junior: “Por ejemplo, es como un poquito de ignorancia salir a decir que yo en 10 días en Junior y digan que no lo he cambiado. Junior viene con problemas desde hace más de un año. Y acá estamos trabajando, acá los tengo al lado (a sus asistentes) y ellos están oyendo. Acá hablando sobre qué estamos haciendo, por qué estamos concentrados”.

A su vez, defendió a ‘capa y espada’ quienes lo acompañan en el cuerpo técnico que busca sacar del mal momento al club: “Estamos concentrados, con los dos ‘profes’ preparadores físicos, estoy con uno de los asistentes, que son muchachos estudiados, preparados. Aquí los tengo, por ahí dicen que yo voy en contra de los que están estudiando, que los estoy menospreciando; pero, pues acá sacamos buenas conclusiones”.

“Estamos acá, contentos, en Barranquilla hay grandes recuerdos de ‘Pacho’ (Francisco Maturana) y de mí. Acá trabajando con estos muchachos, mirando cómo le encontramos la comba al palo”, complementó.

Bolillo Gómez también ha hablado de la continuidad de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla. - Foto: Junior y AFP

Finalmente, contó parte del presente que vive su 10 quien fue a Asia para estar con la Tricolor, pero no pudo jugar un solo minuto por lesión, lo que generó un malestar mayúsculo entre varios sectores del fútbol colombiano: “De ‘Juanfer’ Quintero tengo que decir que él no pudo entrenar con nosotros antes de jugar con Santa Fe. Le dije: ¿cómo andas?. Me dice: ‘me duele un poquito’. Le dije que hay que recuperarse bien, que los futbolistas siempre quieren ir a la Selección Colombia. Faltan unos días y que miremos. Después llegó de allá una nota de que lo desconvocaban, un problema entre médicos. Él debe estar llegando acá y hasta ahí sabemos nosotros”.