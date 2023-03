Explota la polémica por supuesta ‘rosca’ de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Los amistosos de la Selección Colombia en Asia no estuvieron exentos del debate por los nombres que incluyó Néstor Lorenzo en la convocatoria y que no terminaron aportando lo esperado por temas físicos o netamente por su actuación en los juegos frente a Japón y Corea del Sur.

En ambos partidos, la Tricolor empezó perdiendo rápidamente, situación que encendió las alarmas más allá del buen síntoma que mostró el combinado nacional para reponerse de la adversidad y superar a sus rivales en amplios pasajes. Ante los coreanos, Colombia vino de atrás y logró empatar 2-2 con los goles de James Rodríguez y Jorge Carrascal, mientras que ante Japón el resultado fue una remontada 2-1 gracias a la aparición de Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, fue una de las voces de opinión que analizaron el desempeño de la Tricolor, destacando el trabajo de Lorenzo para reencausar los partidos, pero también cuestionando esta constante que ya se había dado en septiembre contra México, cuando la Tricolor tuvo que venir desde atrás para remontar un 2-0 en contra.

“Plantea mal los partidos Lorenzo”, indicó Vélez en el programa Planeta Fútbol del 24 de marzo de 2023. ”Escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios, que hay que llevar y poner al jugador del empresario que lo maneja a él, de Lucas Jaramillo, o de los otros amigos y de los amigos de los amigos”, lanzó.

No quiso entrar en detalles, pero sí manifestó su preocupación por estas presuntas prácticas que se estarían llevando a cabo en la Selección. “La gran verdad de toda esta historia es que no se está eligiendo bien por compromisos con empresarios, así me vayan a decir que no… sí es verdad”, insistió más tarde.

“Él no quiere hacer todavía la renovación y la tiene que hacer. Porque yo sí veo que está implantando cosas modernas, pero con esos jugadores no puede… en los segundos tiempos arregla los partidos, lee muy bien y tiene camerino. ¿Por qué no se olvida de los jugadores que él sabe no le sirven para ser intenso, y por qué no se olvida de los jugadores de los amigotes?”, preguntó.

Aunque Carlos Antonio destacó la capacidad del entrenador argentino para recomponer el rumbo del partido, sus palabras hicieron mella en el propio Jaramillo, que, sin mencionarlo, le mandó una respuesta clara y contundente a través de Twitter, respondiendo a un video de Óscar Rentería, otra voz conocida del periodismo deportivo en Colombia.

“Podes tener la tranquilidad, Óscar, que Lorenzo no se deja meter mano de ningún empresario. Es un tipo honesto y muy trabajador”, indicó el exfutbolista y ahora empresario. “Por este lado, a pesar que me lanzan dardos por doquier (y no eres tú), jamás me metería en una convocatoria. Respeto a Lorenzo y más a mi ética”, agregó.

Alinea, la empresa de representación que lidera Jaramillo, sí trabaja con jugadores de proceso de Selección Colombia como Diego Valoyes y David Ospina, además de algunos otros de gran proyección como Edier Ocampo, lateral derecho de la Sub-20, que seguramente sea convocado al Mundial de la categoría como una de las piezas indispensables para el esquema de Héctor Cárdenas.

Más allá de eso, según cuenta el propio Jaramillo, su relación con Néstor Lorenzo es meramente profesional y no tiene concurso alguno en la elaboración de las convocatorias para los amistosos. De momento la gestión del técnico argentino se defiende por sí sola, gracias a los resultados obtenidos desde su llegada en junio de 2022, desde la cual ha dirigido 6 partidos con un balance de 4 victorias (Guatemala, México, Paraguay y Japón) y 2 empates (Estados Unidos y Corea del Sur).