“Yo no le creo”: Carlos Antonio Vélez destroza a Néstor Lorenzo por su “falta de léxico” y lo condena por culpa de James

Carlos Antonio Vélez criticó al Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, por la manera en que habla en las conferencias de prensa, pero también por ser cauto cuando de referirse a los ídolos de la Tricolor se trata, entre ellos James Rodríguez. Por el contrario, elogió la labor como entrenador del equipo, en especial tras los segundos tiempos de los partidos amistosos disputados en Asia.

En Palabras Mayores, su columna radial, el periodista deportivo celebró la victoria de Colombia 2-1 sobre Japón, partido transmitido desde las 5:20 a. m., y reconoció la manera en que los dirigidos por Néstor Lorenzo le dieron la vuelta al marcador. Comenzaron perdiendo en el minuto 3 del compromiso, pero se impusieron a puro empuje y buen juego.

“Valió la pena la madrugada, y digo que valió la pena con todo y que nos volvieron a hacer un gol de entrada. Con todo y que volvimos a apelar a la épica y no sabemos cuidar el arco en cero. Pero lo que vi en el segundo tiempo, eso es a lo que aspiro. Es definitivamente, Lorenzo, un reparador”, comentó.

Borré le dio la victoria a Colombia con una espectacular definición de chilena - Foto: Getty Images

Argumentos tiene Carlos Antonio Vélez para decir que Néstor Lorenzo es un reparador: bajo su batuta, Colombia le ganó a México 3-2 luego de comenzar perdiendo 0-2; igualó 2-2 con Corea del Sur luego de comenzar abajo en el amistoso del pasado 24 de marzo y le remontó a Japón, equipo de destacada participación en la Copa Mundo Qatar 2022.

“En la cancha sí le creo. Y eso es lo más importante, pero le creo en los segundos tiempos, porque se ha convertido en un reparador, en un enderezador, en un arreglador de problemas. Él corrige y corrige muy bien, ahí le creo. Pero va a tener que empezar a buscar unas fórmulas para no dejarse asaltar, el arco en cero garantiza jugar tranquilo”, agregó.

Néstor Lorenzo está invicto con la Selección Colombia de mayores - Foto: REUTERS

A la par que reconoció las cualidades de Néstor Lorenzo como entrenador, rechazó la manera en que se expresa en conferencias de prensa y la falta de claridad sobre la condición física de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

“Yo no le creo al DT cuando habla en ruedas de prensa, pero es un hombre limitado en léxico, a veces da mensajes equivocados, dice cosas muy de lugar común, en muchos casos lo que la gente quiere oír. Nunca nos contó que James estaba por fuera, que estaba lesionado. No nos contó la verdad de Quintero. No nos contó muchas cosas. Es esa historia clandestina de la Selección de Pékerman y ese vicio se mantiene”, comentó Carlos Antonio Vélez.

Néstor Lorenzo, “muy feliz” por el partido de Colombia

Acerca del partido ante Japón, en conferencia de prensa Néstor Lorenzo comentó: “Ha sido un espectáculo muy bonito, dos equipos que han jugado muy bien, a ganar el partido, a competir, a la ofensiva. Particularmente estoy muy feliz, muy agradecido con los jugadores de Colombia por el esfuerzo que han hecho contra una potencia futbolística que no solo está participando en los mundiales, sino compitiendo con grandes selecciones y de la mejor manera. Así que satisfecho por el resultado, pero sobre todo por el rendimiento”.

Jhon Jáder Durán anotó su primer gol con la Selección Colombia de mayores ante Japón. (Foto Kenta Harada/Getty Images) - Foto: Getty Images

Según el timonel argentino, el equipo tuvo buen manejo de balón en algunos momentos del partido, pero lo que más reconoció es su actitud para darle vuelta al resultado adverso

“Ese espíritu, ese carácter que mostró el equipo el día de hoy, es lo que más destaco, más allá del buen juego que por momentos se tuvo. Muy contento, sobre todo por la cantidad de jugadores jóvenes y el talento que tiene Colombia a partir de esta construcción que se está haciendo”, agregó Néstor Lorenzo.