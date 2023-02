Teo Gutiérrez regañó a los directivos del FPC por los negocios de jugadores colombianos al exterior: “Los regalan”

La realización del Sudamericano Sub-20 en Colombia ha permitido que el país tenga presente los jugadores que pueden llegar al equipo absoluto en un futuro, además de cuáles ya demuestran un nivel óptimo y por desempeño estarían cerca de ser el reemplazo natural de James Rodríguez, Falcao García o Juan Guillermo Cuadrado, a los que no les quedan más de cinco años para dar su aporte a la Tricolor.

Así fue el remate de James antes de celebrar su gol 25 con la Selección Colombia - Foto: AFP

Entre ese equipo que actualmente juega el hexagonal final del campeonato de la categoría Sub-20, hay nombres como el de Daniel Luna y Gustavo Puerta, los cuales despertaron el interés de clubes en Europa y de inmediato se movieron para ficharlos antes que otro club en el mundo les hiciera una mejor propuesta.

Luna fichó por el Mallorca, con el que ya firmó. Puerta, por su parte, que es capitán del combinado cafetero, se lo llevó el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga de alemana.

Lastimosamente, ninguno de los dos negocios fue por un valor alto, por el contrario, uno fue en préstamo mientras que el otro se dio por menos de 5 millones de euros. Y precisamente esa fue la molestia de Teófilo Gutiérrez en su conversación de este lunes -6 de febrero- con el Vbar Caracol.

A modo de regaño, Gutiérrez les dijo a los directivos del fútbol nacional que “regalan” a los jugadores al exterior: “Puerta lo vendieron muy barato, aquí regalan los jugadores, a los directivos no sé qué les pasa, regalan los jugadores. Además, llamó la atención de Néstor Lorenzo por qué cree que “Ese muchacho tiene que estar en la Selección Colombia de titular, en la mayores”.

Gustavo Puerta es el capitán de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: FCF

Demostrando que su país le sigue moviendo pasiones, aseguró que “siempre que juega Colombia hago fuerza por Colombia, en cualquier disciplina”, además, puntualizó sobre las piezas colombianas que se juegan su paso al Mundial de la categoría en mayo de este año: “tienen buenos jugadores, un buen entrenador, capacitado, lo estaban criticando mucho, pero después se soltó un poco y tiene grandes jugadores Colombia. Volante 6″.

¡𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗲𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗲! ✈️



Último entrenamiento de nuestra Selección Colombia Sub 20 antes del partido de mañana 🆚 🇪🇨#TodosSomosColombia 🇨🇴

Al igual que todo el país, Gutiérrez parece haber tenido el mismo sentir del buen juego de Colombia ante Paraguay, así los destacó: “Hace rato que no veía paredes y en este partido contra Paraguay lo vi, me hizo recordar a la camada de nosotros... Creo que se soltó la Selección y hay que disfrutarlo”.

La Selección Colombia Sub-20 buscará el título en Bogotá. - Foto: FCF

No hubo Teo décimo en Junior

Luego de ser presentado en Bucaramanga para 2023, explicó por qué no se dio su negociación con Junior para su anhelado regreso: “Creo que conozco tanto a los Char que sé cómo piensan, es una familia muy importante en Barranquilla, conozco a don Fuad (Char), ha sido mi consejero, el de muchos jugadores. Don Fuad sabe cómo manejar su equipo y muchas veces aún tiene idea de ser entrenador, porque conoce muy bien esa faceta. Hay que respetar la decisión de don Fuad, él sabrá cuándo. Lo más importante es que mi historia está en el club, siempre deseándole lo mejor”.

#YoEscuchoElVbarCaracol



💣🗣️"Conozco tanto a los Char que sé cómo piensan": Teo Gutiérrez hablando sobre su caso con Junior



🤔¿Qué pasó con la llegada al Unión Magdalena?



📻🎧Escúche la entrevista completa aquí:

“Vengo a una gran institución, con gente maravillosa que aman el buen fútbol, con su hinchada y con un gran equipo, creo que escogí un gran equipo y con un buen entrenador”, agregó cuando fue cuestionado por el cuadro ‘leopardo’.

“Son jugadores de buena calidad, de buen despliegue físico, estando allá arriba son de buenos movimientos, un equipo colectivo importante y es interesante estar en este plantel, asumir el rol de líder, de poder aportar a los compañeros jóvenes y de poder llevar al equipo al mejor fútbol para que la gente disfrute, que es lo más importante”, finalizó, mostrándose comprometido para hacer un buen papel donde ser campeón es una de las metas.