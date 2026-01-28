Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

En menos de un mes el mundo tendrá sus ojos en estas justas. Los representantes fueron diseñados por estudiantes.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 9:33 p. m.
Estas son las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se jugarán en Milán en 2026
Estas son las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se jugarán en Milán en 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 serán unas justas sin precedentes, ya que, por primera vez, no se concentrará en una sola ciudad. Esta cita olímpica se desarrollará en Milán, Cortina d’Ampezzo y varias localidades alpinas del norte de Italia.

Milano-Cortina 2026 se celebrará principalmente en Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adigio, regiones con una larga tradición en deportes de invierno. No obstante, Milán será el corazón de las justas.

Estos Juegos Olímpicos de 2026 ya tiene embajadores oficiales. Se trata de Tina y Milo, las dos carismáticas mascotas que representan el espíritu olímpico, la identidad cultural, geográfica y social de Italia.

¿Qué animales representan Tina y Milo?

Tina representa a Cortina d’Ampezzo, mientras que Milo simboliza a Milán. Sus nombres hacen referencia a las ciudades que representan.

Tina y Milo son dos armiños, pequeños mamíferos típicos de las regiones montañosas de Europa.

x
Un armiño es un mamífero carnívoro

Tina y Milo tienen abanderados los valores del respeto, la amistad, la inclusión y la sostenibilidad; así lo han resaltado los organizadores, quienes anunciaron que estas mascotas serán protagonistas de campañas educativas dirigidas a niños y jóvenes.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

Los Juegos Olímpicos buscan renovarse; es por eso que estas mascotas son claves para unir las nuevas generaciones con la justa. La presencia de los armiños estará enfocada en las redes sociales.

Para el diseño se tuvo en cuenta la opinión de los espectadores

El comité organizador, en coordinación con el Ministerio de Educación de Italia, convocaron un concurso a partir de propuestas estudiantiles, de las cuales se seleccionó el diseño final.

El diseño ganador de Tina y Milo fue creado por estudiantes del Instituto Comprensivo de Taverna, en la región de Calabria. La propuesta obtuvo la mayor votación en una encuesta pública, en la que compitió con al menos 1.600 trabajos presentados por estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

China celebra los primeros juegos mundiales de robots humanoides con pruebas deportivas; más de 500 androides de 16 países

Con Tina y Milo, la organización apuesta por una narrativa cercana, inclusiva y moderna. Es así como la armiño de color claro (Tina) representa la creatividad, el amor por la naturaleza y personifica la frase: “sueña en grande”.

Por su parte, Milo, que es su hermano, representa los Juegos Paralímpicos y es un soñador que ama jugar en la nieve. Los organizadores han manifestado que ha aprendido a usar la cola para caminar y simboliza la frase “los obstáculos son trampolines”.

X
La representación de las mascotas de estos Juegos de Invierno busca ejemplificar la hermandad.

