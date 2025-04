Tino Asprilla no aguanta más: ofrece esta millonaria recompensa tras robo de su celular

“Desde el celular robado siguen escribiendo por WhatsApp pidiendo plata para seguir estafando, dejo el número: 3233233411. Elimínenlo, no soy yo, doy $ 10 millones a quien me dé información que ayude a capturar al estafador que roba desde mi celular”, fueron las palabras de Faustino Asprilla.

Caremonja perdió una millonada

“Como ya saben, esta mañana (16 de abril) me atracaron. Estaba hablando por celular, iba caminando porque había dejado el carro lavando; al frente de la Fiscalía se subió un tipo en una moto al andén y me arrebató el teléfono. No tuve tiempo de reaccionar”, dijo Asprilla en el video de la denuncia.

Además, agregó: “En ningún momento les he pedido plata, eso es un robo. Ya robaron a Caremonja, robaron a una doctora, muchas personas están consignando, no consignen porque yo no estoy pidiendo plata. Eliminen ese número que lo están usando de otro teléfono. Lo estoy rastreando y aparece apagado, no lo he podido ubicar”.