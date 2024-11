Slot fue sincero en rueda de prensa y dijo que la afición del Liverpool ama a Luis Díaz, así como pasa en el territorio colombiano. Él afirmó que todavía no lo ama, pero no dudó ni un segundo en manifestar que le gusta mucho como juega y que es un titular en su equipo .

“No lo amo, ¡pero me gusta mucho! Ha jugado muchísimos partidos, pero acabo de decir algo sobre Darwin Núñez: en la Premier League y la Champions League, hay que jugar muchos partidos al más alto nivel y no siempre es posible que todos los jugadores jueguen todos los partidos, especialmente en determinadas posiciones. Por lo tanto, si eres defensa central, normalmente no corres tanto como un lateral izquierdo, un lateral o un centrocampista, y especialmente nuestros extremos”, manifestó.