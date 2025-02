En India no para la consternación por la muerte de Yashtika Acharya . Medios de ese país reportan que tenía 17 años y se encontraba entrenando en un gimnasio, cuando una barra de 270 Kg cayó sobre su cuello y le quitó la vida.

Yashtika Acharya no reaccionó más. Reporta The Times of India que la joven promesa de halterofilia fue trasladada rápidamente al hospital. Sin embargo, allí fue declara muerta.