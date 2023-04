Transmisión colombiana tuvo viral confusión en medio del partido de Atlético Nacional por Libertadores

El estreno de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2023 tenía expectante al fútbol colombiano, pues se trataba de la gran prueba para la que fue traído el brasileño Paulo Autuori, además de ser el termómetro real para el cuadro que por Colombia, siempre está obligado a intentar ganar.

Bajo este panorama, medios importantes como Caracol Radio siguieron la transmisión a través de sus diversas plataformas y allí fue donde tuvieron la viral confusión. Lo sucedido ocurrió minutos después de haber iniciado el juego, cuando hubo de gol para los argentinos de Patronato, que al final generó la duda de la mesa que transmitía el duelo.

¡Gol de Patronato!



Mateo Levato convierte para el equipo argentino que ya derrota 1-0 a Atlético Nacional.



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en #StarPlusLA. pic.twitter.com/W4LuiG1k3f — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 5, 2023

El árbitro brasileño Wagner Magalhaes tras ir al VAR, aseguró que había sido gol al minuto 2; no obstante, los comunicadores dejaron pasar por varios minutos la acción y, al final, reconocieron estar perdidos sobre lo ocurrido.

“La verdad yo estoy confundido con el marcador. Yo me quedé confundido con el marcador. ¿Será que lo anuló? Pero es que increíble que el generador de datos insista con el 1-0 y la bola se movió desde la mitad del terreno y no nos percatamos de ello”, dijo el narrador J. J. Trujillo.

Fernando Calle, que hacía parte de la mesa de trabajo desde Medellín, dijo que haría una llamada a la analista arbitral para la explicación de la situación: “Vamos a llamar a [José] Borda. Yo creo que lo mejor es llamar a Borda para que nos desembarre porque la verdad yo no estoy muy confiado en lo que estoy viendo en el generador de caracteres”.

“Cuando se presentó el gol hubo una jugada en fuera de lugar”. Sumó a la confusión Rafael Villegas, quien habló mientras veía que en los demás portales web el gol para los argentinos había sido concedido.

Jugadores de Atlético Nacional reunidos antes de un partido en la Liga colombiana. - Foto: Instagram @nacionaloficial

Calle, en una segunda intervención, dijo: “Yo estoy confundido. Es la primera vez que me pasa que no sé cómo vaya el partido”. Y para finalizar, Villegas remató cuándo le consultaron un ‘dato’, diciendo: “Pues el dato es que no sabemos cómo va el partido”.

Cerca del papelón

Atlético Nacional venció este jueves como visitante por 1-2 (parcial 1-0) al argentino Patronato de Paraná, debutante absoluto en la Copa Libertadores, en un partido por la primera fecha del Grupo H.

Mateo Levato (2) anotó el gol del conjunto argentino y en la segunda mitad Dorlan Pabón (76, de penal, y 79) revirtió el resultado para el conjunto de Medellín, en un cotejo que se disputó en el estadio de Colón, en Santa Fe (30 km al sudeste de Paraná).

Dorlan Pabón llegó a nueve goles con Nacional en Libertadores. - Foto: AFP

El conjunto colombiano llegaba como favorito a este duelo inaugural del Grupo H, con la visita a un Patronato que se presentaba por primera vez en competencias internacionales convertido en el 24.º equipo argentino que participa en la Copa Libertadores.

El rojinegro de Paraná (provincia de Entre Rios, centro-este) se había clasificado para el torneo continental como campeón de la Copa Argentina, pero en la misma temporada descendió a segunda división por tener uno de los promedios de las tres últimas temporadas más bajos del campeonato de la máxima categoría.

Patronato vs, Nacional - Fecha 1 - Copa Libertadores. - Foto: AFP

Además, no llegaba bien Patronato a este debut, ya que está 14.º en la tabla de la segunda división, con apenas un par de triunfos en ocho jornadas, y tras ser goleado por Boca en la final por la Supercopa Argentina.