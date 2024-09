Uefa toma drástica decisión con la Champions League por falta de garantías; ya no hay vuelta a atrás

“Como el Ayuntamiento de Milán no podía garantizar que el estadio de San Siro y sus alrededores no se vieran afectados por las obras de remodelación, en el periodo de la final de 2027, se ha decidido no asignar la final a Milán y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, cuya decisión se espera en mayo/junio de 2025″, señaló la Uefa.