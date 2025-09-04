Un berrinche de los Yankees: así fue el partido entre los de Nueva York y los Astros

Houston Astros enfrentaba en el Daikin Park de Texas, Estados Unidos, a New York Yankees en el partido que cerraría la serie entre ambas franquicias y definiría quién se llevaría la victoria global.

En el más reciente encuentro, los Astros se impusieron por la mínima diferencia en un apasionante duelo, mientras que los Yankees habían dominado de manera hegemónica en el primer partido. El choque final despertaba la atención de los fanáticos del béisbol, puesto que podría definir las probabilidades del equipo de Nueva York de clasificar a la postemporada.

Los visitantes golpearon primero en la parte alta de la segunda entrada, cuando Ryan McMahon conectó un sencillo que permitió a Austin Wells cruzar el plato y abrir el marcador.

Sin embargo, los Astros respondieron en la parte baja de la tercera entrada, con un cuadrangular de Yordan Álvarez que puso el empate 1 a 1.

El juego seguía cargado de tensión. En la parte alta de la quinta entrada, nuevamente McMahon apareció para devolverle la ventaja a Yankees con un imparable.

Poco después, con la casa llena, Cody Bellinger conectó un sencillo que permitió a Trent Grisham anotar, ampliando la diferencia a 3 por 1. La situación se complicó para los locales cuando el pitcher Enyel De Los Santos concedió una base por bolas a José Caballero, lo que facilitó la carrera de Ben Rice para aumentar la ventaja a tres.

Los Astros no se rindieron. En la parte baja de la sexta entrada lograron descontar gracias a un rodado de Carlos Correa, con el que Álvarez cruzó el plato y dejó el marcador 4 a 2.

El suspenso aumentaba, y en la séptima entrada, Jesús Sánchez conectó un jonrón con el que puso a los Astros a solo una carrera de distancia.

Pero los Yankees no estaban dispuestos a soltar el control. En la parte alta de la octava entrada, McMahon volvió a ser protagonista con un sencillo que permitió a Jasson Domínguez anotar.

Minutos después, Trent Grisham conectó un jonrón con corredores en las esquinas, sumando tres carreras más e instaurando un definitivo 8 a 3 en el marcador.

En la parte baja de la última entrada, Astros puso dos corredores en la tercera y segunda, pero Yankees puso una queja por el tipo de bates que estaban utilizando sus rivales, algo que demoró mucho el juego.

Los árbitros decidieron que no había una violación a las normas, sin embargo, no usaron el mismo el resto del partido.

Después de la polémica, un sencillo de Álvarez le dio tiempo suficiente a Victor Caratini para descontar el marcador.

Con la casa llena entró a batear Christian Walker, pero no logró hacer el sueño del grand slman y Astros salieron derrotados.

El encuentro terminó con una victoria para los visitantes, pero el resultado no produjo movimientos en las tablas de posiciones de las respectivas Divisiones.