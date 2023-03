“Una vergüenza”, Carlos Antonio Vélez fulminó a Néstor Lorenzo por la polémica de Juanfer Quintero y su desconvocatoria

Una monumental polémica se ha generado en las últimas horas de este sábado, luego que la Selección Colombia confirmara la desconvocatoria de Juan Fernando Quintero de cara al duelo amistoso del martes ante Japón. Por medio de un comunicado oficial, la Tricolor informó la salida del volante de la concentración tras varios estudios realizados, confirmando así la lesión que acarreaba antes de llegar a suelo asiático.

“El Cuerpo Técnico y el Departamento Médico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, en cabeza del director técnico, Néstor Lorenzo, anuncia que el jugador Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado del equipo nacional para la gira de amistosos en Asia después de haberle realizado estudios médicos”, se leyó en la misiva emitida.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia. - Foto: @FCFSeleccionCol

La noticia de este sábado desató una ola de críticas en contra del cuerpo técnico de la Selección, liderado por Néstor Lorenzo. Pues según se había conocido que Quintero acusaba un dolor antes del viaje a Asia, algo que a pesar de ser minorizado, terminó sacando al jugador.

Uno de los primeros en cargar contra el argentino fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien no dudó en fulminar al estratega por llamar a Quintero a pesar de estar lesionado.

“Una vergüenza! Todos se tapan, se cubren y se arropan en detrimento de la verdad! Las viejas prácticas de 7 años con el cesado de Venezuela siguen vigentes. Se llevan a los “cercanos” de paseo.. lesionados, sin nivel para el fútbol actual o sin jugar! Y venimos de una eliminación!”, escribió el analista haciendo referencia a casos similares cuando estuvo José Pékerman al mando.

Y agregó en otro trino: “Qué pena molestar como diría la vecina, pero a la @FCFSeleccionCol no se pueden convocar jugadores lesionados, que no estén jugando, que tengan procesos por violencia de género y otras, que estén fuera de forma física o q no puedan correr. El “voltaje” actual del fútbol saca a un montón!”.

Los jugadores de Colombia celebrando el gol del empate frente a Corea del Sur. - Foto: REUTERS

Los comentarios de Vélez no solo se hicieron por la lesión de Quintero, sino también por el llamado de Falcao, jugador que no ha visto mucha continuidad en el Rayo Vallecano y el de Johan Carbonero, atacante que tiene proceso vigente por violencia de género. Este último terminó siendo desconvocado por lesión.

La Tricolor buscará una victoria con Japón

Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, habló de los puntos que deben mejorar con respecto a lo presentado en el juego con Corea y pensando en lo que será el duelo del martes con los nipones.

“Me preocupa que más allá del dominio que tuvo Corea el primer tiempo, los goles son evitables y los equipos deben acostumbrarse a jugar esos momentos difíciles, siendo dominado sin que le generen situaciones. En el segundo gol la barrera se abrió y eso no puede pasar. Hubo pérdidas en salida”, reflexionó.

“Los goles son evitables y muestran la falta de trabajo y conocimiento mutuo de los jugadores”, y agregó lo que le gustó de los 90 minutos.

“Me deja tranquilo que hay con qué. Debutaron jóvenes, no es fácil en Selección contra un equipo que fue al Mundial y eso me da alegría porque se complementaron bien”, destacó.