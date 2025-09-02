US Open definió primer semifinalista: se podría dar final anticipada con Novak Djokovic

Con otro implacable triunfo en sets corridos, el español Carlos Alcaraz aplastó el martes al checo Jiri Lehecka y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en las que podría chocar con Novak Djokovic.

Alcaraz, número dos mundial, barrió en este cruce de cuartos de final a Lehecka (21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos de espectáculo en la pista central de Nueva York.

Carlos Alcaraz durante la disputa del US Open 2025 | Foto: AFP

El español aguarda en semifinales al ganador del duelo que disputaban en la noche el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

El murciano, pletórico física y mentalmente, sigue sin ceder un solo set después de cinco rondas en Nueva York, donde únicamente el vigente campeón, Jannik Sinner, ha dado muestras de acercarse a ese nivel.

Sinner está ahora obligado a vencer en su semifinal del miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti para no entregarle el liderato de la ATP a Alcaraz, que de todas formas puede recuperarlo si el domingo alza su segunda corona en Flushing Meadows.

“Es muy difícil no pensar en ello”, reconoció el español. “Trato de no hacerlo cuando salgo a la pista porque si pienso demasiado en el número uno me voy a poner presión”.

“Yo solo quiero hacer lo mío, cumplir mis objetivos y disfrutar lo máximo posible”, remarcó el ex número uno mundial, que disfruta de una racha de 44 victorias en sus últimos 46 partidos, con la que cosechó cinco títulos.

Su víctima del martes, Lehecka, es uno de los únicos seis jugadores que han batido a Alcaraz, de 22 años, durante esta excepcional temporada, en la que lidera el circuito en partidos ganados (58) y títulos (6).

11 wins on the bounce and Carlitos is into his 8th Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/2V7kVcsayj — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Su triunfo ante el ibérico en febrero en Doha le concedía ciertas esperanzas previas al bombardero checo, que se estrenaba en unos cuartos en Flushing Meadows.

Pero esta vez le aguardaba un Alcaraz con la guardia bien en alto, listo para derribar su confianza con un break en el juego inicial.

Dando espectáculo en el Arthur Ashe

Con esa ventaja en el bolsillo, el exnúmero uno mundial se abocó a desplegar sus trucos de magia a los 23.000 aficionados que llenaron la mayor pista del mundo.

En una de esas acciones se reenganchó varias veces a un intercambio que Lehecka, de 23 años, veía ganado.

Tras ganar el punto con un revés, Alcaraz negó con el dedo mirando al público emulando el gesto del basquetbolista Dikembe Mutombo cuando colocaba tapones a sus rivales en la NBA y les decía: “No en mi casa”.

Carlos Alcaraz with the Dikembe Mutombo finger wag pic.twitter.com/U2mGcjKOLb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

Alcaraz volvió a quebrar en el arranque de un segundo set a un Lehecka con la moral cada vez más baja y clamando por respuestas a su equipo en el palco.

En el quinto juego salvó una pelota de break y en el siguiente se avanzó 0-30 pero eso fue lo más cerca que estuvo de amenazar el servicio de Alcaraz.

La recta final deparó más puntos del ibérico directos a expandirse en las redes sociales.

En caso de que su rival sea Djokovic, Alcaraz tendrá la oportunidad de vengar su derrota en su último encuentro en los cuartos de final del Abierto de Australia.