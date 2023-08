US Open | El tenista Carlos Alcaraz aprovechó su victoria en el Grand Slam para mandar sablazo a Luis Rubiales. ¿Qué dijo?

El tenista número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, obtuvo su primera victoria en el US Open y en rueda de prensa aprovechó, no solo para hablar del juego, sino también para enviar un mensaje a Luis Rubiales , tras el controvertido beso con la futbolista Jenni Hermoso.

Alcaraz no dudó en criticar la acción del directivo con la jugadora luego que la selección femenina de fútbol consiguiera su primer título mundial.

“Mi opinión es que son actitudes que en un alto cargo no se tienen que mostrar. Esa es la única opinión que voy a dar al respecto y esperamos que se solucione pronto porque el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se le haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena”, dijo el joven tenista a los medios de comunicación en el US Open.