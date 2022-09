US Open | ¿Pensando en el retiro? Esto dijo Rafael Nadal tras su derrota en el Grand Slam

El US Open 2022 dejó un sinsabor tras el retiro de Serena Williams al perder su partido de tercera ronda y anunciar que podía haber sido su último juego como tenista profesional.

Ahora, tras la derrota del español Rafael Nadal en octavos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe, muchas dudas generó una declaración del deportista, que dejó entrever que se alejará de las canchas de tenis por un tiempo.

“Él hizo un gran trabajo, hizo lo mejor (refiriéndose a su rival) pero ahora tengo volver para arreglar algunas cosas de mi vida y luego, pues no sé cuando vaya a regresar, y cuando regrese trataré de estar listo mentalmente y cuando me sienta listo para competir nuevamente ahí estaré”, dijo Nadal a los medios de comunicación presentes en el US Open.

Aunque en sus palabras no afirma si podría ser su último US Open, dejó una nube de dudas sobre si estará próximamente en torneos del ATP World Tour. A esto se le agrega que su esposa está a punto de dar a luz a su hijo, razón por la cual se alejará un tiempo de las canchas. Eso sí, no confirmó cuánto tiempo lo estará.

“En seguida que pueda seguiré con mi vida profesional e intentaré volver a entrenar, hacer una mini pretemporada para poder terminar el año en Europa con buenas sensaciones”, afirmó. “Queda algún torneo por delante si todo lo demás va bien”.

También se refirió a la dura e inesperada derrota que sufrió a manos del tenista local y la tristeza que le generó despedirse de manera temprana del US Open. “Luego de quince minutos de perder en el último Grand Slam del año todo se pone oscuro para mí, es difícil para mirar lo que viene, pero es normal. No queda nada más que seguir y confío en seguir teniendo esa fuerza interior”, aseveró el múltiple campeón.

Así pues, las aspiraciones de Nadal de conquistar su quinto trofeo del US Open y el 23 en un Grand Slam, que lo hubiera distanciado de los 21 de Djokovic, se esfumaron frente a Francis Tiafoe, número 26 de la ATP. El español fue sobrepasado por un inspirado y energético deportista estadounidense dejando el partido con parciales 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 ante el asombro de los 23.000 aficionados de la pista central.

“Lo felicito, no hay excusas en absoluto. Estoy completamente feliz de reconocer que él hoy fue mucho mejor que yo”, dijo Nadal, invicto hasta ahora en los Grand Slams del año. Rafa, que ya había atravesado turbulencias en los dos primeros duelos en Flushing Meadows, se queda sin su deseado tercer título de Grand Slam de la temporada, en la que triunfó en el Abierto de Australia y Roland Garros y se retiró por lesión antes de las semifinales de Wimbledon.

El mundo del tenis espera con ansias volverlo a ver en las pistas del mundo, a pesar de la posible ausencia en la que estará. ¿Regresará? Solo el tiempo lo dirá.