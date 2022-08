Sigue la pesadilla para Rafael Nadal: les anunció otra mala noticia sus fans

El tenista español Rafael Nadal anunció este viernes su renuncia a participar en el Masters 1000 de Montreal (Canadá), la semana que viene, porque todavía tiene “una pequeña molestia” en la lesión abdominal que le obligó a retirarse de Wimbledon antes de las semifinales.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas, en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí”, confesó Nadal en sus redes sociales.

Esto ha motivado a que él y su equipo hayan decidido “no viajar” a Montreal y “proseguir con los entrenamientos sin forzar [el cuerpo]”. “Agradezco de corazón al director del torneo y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y que hoy no ha sido una excepción”, apuntó.

“Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones, ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”, admitió el ganador de 22 Grand Slams.

El tenista balear se lesionó en la zona abdominal durante su partido de los cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz y posteriormente tuvo que retirarse antes de jugar las semifinales ante el australiano Nick Kyrgios por una rotura de siete milímetros.

Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 5, 2022

Una pesadilla constante

Aquel día de su retiro en la Catedral, como se conoce el estadio principal del torneo Roland Garros, el español les manifestó a los medios de comunicación que, en adelante, pondría primero su integridad física antes que estar en todos los torneos de la temporada.

“Durante todo el día he pensado en la decisión, pero creo que no tiene sentido continuar. Aunque he intentado durante toda mi carrera seguir en circunstancias difíciles, es obvio que, si sigo, la lesión empeorará. Me siento triste por tener que decir esto”, dijo Nadal desde el All England Club.

La principal preocupación de Rafa con las lesiones es que entre a la cancha y sienta —aseveró— “no soy lo suficientemente competitivo”, como lo ha sido durante toda su carrera. “Todos saben el esfuerzo que he hecho para estar aquí. No puedo arriesgarme hasta ese punto y tener que estar tres meses fuera de competición”, dijo entonces.

Después de ganar 21 grand slams, dos de ellos este 2022, a Nadal solo le importa estar en condiciones óptimas para competir sin poner en riesgo su salud. “La felicidad es lo más importante en la vida, por encima de cualquier título. Una lesión como esta es mucho más sencillo de aceptar y enfrentar que la del pie”, agregó.

El ibérico renunció al que hubiera sido su tercer título de grand slam este año - Foto: Getty Images

Ahora es el abdomen, pero el zurdo lleva batallando desde hace varios años con el síndrome de Muller-Weiss, una alteración en el desarrollo de hueso que se produce en la infancia, pero aparece o da la cara en la edad adulta. Aun con los incontables tratamientos a los que se ha sometido, estos solo funcionan para disminuir el dolor de una enfermedad que no tiene cura.

Durante Roland Garros se armó la polémica por las infiltraciones en su pierna izquierda, algo que Nadal prometió no volver a hacer. “No sé qué pasará en el futuro, pero continuaré luchando para seguir el mayor tiempo posible”, insistió al respecto de los rumores sobre un retiro cercano de las canchas.

“En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución”, dijo, confirmando que estaría sometiéndose a otro proceso para buscar disminuir el dolor, de cara a la parte final de la temporada, en la que se disputará el US Open, cuarto y último grand slam del año.

Con información de Europa Press.