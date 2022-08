Foto: Offside via Getty Images

Un nuevo e importante torneo de tenis le cierra las puertas a Djokovic por no vacunarse

Foto: Offside via Getty Images

El serbio Novak Djokovic, cuya negativa a vacunarse contra el covid-19 le impide ingresar a Canadá, se retiró oficialmente del abierto de este país, que este año se disputa en Montreal, anunciaron los organizadores este jueves.

El estado de no vacunado del campeón del último Wimbledon hizo que fuera poco probable que jugara en el prestigioso torneo Masters 1000, y probablemente Djokovic también se perderá el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se inicia a fines de agosto, porque este país también requiere que los visitantes muestren sus carnets de vacunación.

El director del torneo de Montreal, Eugene Lepierre, había dicho a principios de este mes que no esperaba que Djokovic jugara. “O el gobierno canadiense cambiará las reglas con respecto a la vacunación o se arremangará y se vacunará. Pero no creo que ninguno de esos escenarios sea realista”, dijo.

El alemán Oscar Otte también se retiró del torneo que comienza el lunes en Montreal, dijo la federación canadiense, Tennis Canada.

Djokovic cayó en la final del ATP 250 de Belgrado frente a Andrey Rublev - Foto: AP

Presagiaba lo peor

Ganador de Wimbledon hace un par de semanas, Novak Djokovic se mostraba dubitativo en cuanto a su presencia en el US Open a finales de agosto al seguir negándose a vacunarse contra la covid-19, pero aseguraba que no perdía la esperanza de poder viajar a Estados Unidos, “aunque no queda mucho tiempo”.

Tras ser aclamado por miles de personas en Belgrado al regresar a su país, el tenista, de 33 años, declaraba que “en estos momentos no puedo viajar a Estados Unidos” por su negativa a vacunarse.

“Espero noticias positivas (...), pero no queda mucho tiempo, no lo sé, la esperanza es lo último que se pierde”, declaró ante las cámaras de la televisión serbia (RTS).

Como ya le sucediera en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Djokovic podría quedarse sin poder disputar el último grande de la temporada a partir del 29 de agosto en Nueva York.

“Me gustaría jugarlo, pero si no puede ser, no será el final del mundo, ni el primer Grand Slam al que tengo que renunciar”, añadió Djokovic, que aseguró que su prioridad es “seguir en buena forma física y mental, ya que así podrá jugar durante más tiempo y ya se presentarán nuevas ocasiones” de disputar estos torneos.

Sobre la hierba londinense, Djokovic conquistó su 21º torneo del Grand Slam y se coloca a uno solo del récord del español Rafael Nadal, aunque eso no ha evitado que caiga a la 7ª plaza de la clasificación ATP. Esto, dado que Wimbledon no distribuyó puntos como respuesta de los circuitos profesionales ATP y WTA a la decisión del All England Club de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania.

*Con información de la AFP.