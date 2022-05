“Vamos a sufrir”: Jürgen Klopp sobre la visita del Liverpool al Villarreal en Champions League

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha recordado que solo están “en la mitad” de la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Villarreal y que no deben confiarse tras el 2-0 cosechado en Anfield, además de advertir de que van a “sufrir” este martes en el partido de vuelta en La Cerámica.

“Si fuera más joven, me habría enfadado mucho con la pregunta”, respondió a la cuestión de si la eliminatoria estaba resuelta. “Por supuesto que no, solo estamos en la mitad. Tenemos que ir allí e intentar ganar, sabiendo que ellos irán con todo lo que tienen. Es una semifinal, será difícil, nunca esperamos que fuese fácil. Jugamos un buen partido en casa y también necesitamos jugar uno bueno fuera. Vamos a tener que sufrir, eso está claro”, advirtió.

En este sentido, apeló a mantener la concentración para tratar de atar su clasificación en el Estadio de la Cerámica. “Tenemos un equipo excelente, pero se necesita suerte, así que más vale que tengamos cuidado, y así lo haremos. Si el Villarreal nos gana, enhorabuena y listo”, subrayó.

“La madurez y la experiencia son importantes, pero no son lo único decisivo. Tenemos que estar preparados para jugar un partido ‘top’. Ellos intentarán jugar mucho más a su fútbol de lo que les permitimos en el primer encuentro. Unai seguramente intentará adaptar algunas cosas. Será muy interesante”, afirmó.

Por ello, el técnico alemán garantizó que no especularán con el resultado de la ida. “No ganamos los partidos echándonos atrás y contraatacando. Tratamos de ser nosotros mismos y tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que estar listos para sufrir y defender en algunos momentos”, manifestó.

Sin embargo, no le preocupa el hecho de no haber ganado ninguno de los siete partidos disputados en España como entrenador. “Pero pasamos de ronda contra el Málaga, contra el Madrid... Puede que no hayamos ganado, pero las superamos de vez en cuando. ¿Cuántas veces me han dejado fuera equipos españoles? No creo en ese tipo de cosas”, advirtió.

Sobre el hecho de estar ya clasificados matemáticamente para la próxima edición de la ‘Champions’, aseguró que es “un gran logro”. “Nos ayuda a saber que estamos en el mejor estado físico posible”, dijo. “Debemos haber hecho algo bien en los últimos meses. El problema es que ahora todo es perfecto, pero en el próximo partido comenzamos con el pie izquierdo y será diferente. Sabemos que estamos en un buen momento. Pero, ¿por qué deberíamos pensar en el pasado? Digamos que el Villarreal tiene el primer tiro a puerta, los aficionados gritan, gana duelos... Un buen ejemplo es el Newcastle, un partido en el que la afición estuvo muy intensa, pero nunca dejamos que sucediera”, expresó.

Por último, sobre el estado físico de sus futbolistas, explicó que Roberto Firmino viajará con el equipo pero no podrá jugar, mientras que hombres como Tsimikas, Jones y Origi se han recuperado a tiempo de un virus estomacal.

Programación Champions League (hora colombiana)

Semifinales (ida)

Martes 26 de abril

Manchester City 4-3 Real Madrid

Miércoles 27 de abril

Liverpool 2-0 Villarreal

Semifinales (vuelta)

Martes 3 de mayo

Villarreal vs. Liverpool - 2:00 p. m.

Miércoles 4 de mayo

Real Madrid vs. Manchester City - 2:00 p. m.

Final

Sábado 28 de mayo

Liverpool/Villarreal vs. Manchester City/Real Madrid - 2:00 p.m. en el Stade de France (Saint-Denis, Francia)

Con información de Europa Press.