Vanessa Córdoba denuncia acoso sexual del que fue víctima en videollamada por FaceTime: “Qué necesidad”

Vannesa Córdoba, guardameta de Atlético Nacional, denunció en redes sociales el caso de acoso sexual del que fue víctima a través de una videollamada. Además, publicó el número del que la contactaron para evitar que más mujeres caigan.

En su cuenta en Twitter, donde suma más de 34.000 seguidores, la futbolista escribió: “Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé, entonces contesté sin cámara y sin hablar. Cuando contesté, nadie habló ni había cámara, y de repente la prenden y es un tipo masturbándose. Asqueroso”.

La hija de un viejo conocido en el balompié nacional, el arquero Óscar Córdoba, aseguró que no suele contestar llamadas de números que no tenga entre sus contactos. Sin embargo, debido a la insistencia de quien le estaba marcando, optó por ver de quién se trataba. Pero se encontró con un acosador.

“Usualmente, no contestó a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasó por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio, ¿cuál es la lógica detrás de esto? ¿Cuál es la hp… necesidad? Qué experiencia tan, pero tan desagradable”, agregó.

Vanessa Córdoba denunció acoso sexual a través de una videollamada. - Foto: Tomada de Twitter: @VCordoba1

Vanessa Córdoba, cuyo padre ha asegurado que está vetada en la Selección Colombia, al cuestionar la desigualdad en el fútbol femenino en comparación con el masculino, agregó que le preocupa que lo ocurrido afecte a otras personas. Lo hizo en respuesta a un seguidor que le preguntó si todo estaba bien.

“Todo muy bien, gracias. Solo que ojalá no les pase a otras personas y menos a menores de edad”, trinó la cancerbera del conjunto verdolaga.

Vannesa Córdoba heredó de su padre las habilidades para custodiar el pórtico en los partidos de fútbol. Foto: Twitter/@Opinandofutbol2 - Foto: Twitter/@Opinandofutbol2

Algunos usuarios buscaron a quién pertenecía el número telefónico a través de Truecaller, una app para identificar y bloquear llamadas, y compartieron capturas de pantalla de lo que hallaron: figuraba como “acosador violador”.

Su paso en el Cali y los vetos en la Selección

La polémica por los presuntos vetos al interior de la Federación Colombiana de Fútbol ha sido tajantemente desmentido por miembros del cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, son cada vez más los testimonios que apuntan a ese lugar, esta vez de propia voz de un referente de las selecciones masculinas.

En medio de un debate en ESPN, cuando surgió la incógnita sobre la suplencia de Vanessa Córdoba en el Deportivo Cali, dado que no disputó ninguno de los cinco partidos jugados por el cuadro verdiblanco en la Copa Libertadores 2022, en la que se perfilaba a ser la titular, su padre se refirió al veto en la tricolor. Pero antes de ello, dejó ver lo que ocurría en la escuadra caleña.

Venessa Córdoba junto a su padre, el exguardameta Óscar Córdoba.

“No sé. Cuando tú llamas a un refuerzo, el refuerzo es bueno o malo. Ya el técnico decidirá si es bueno o malo. Pero cuando en el último torneo, en la Copa Ídolas, Vanessa ataja, ataja bien y sale campeona con penales, te queda la duda”, dijo Óscar Córdoba.

Córdoba expresó que su hija venía con confianza para asumir el reto con las caleñas y fue un golpe duro no poder atajar en la Libertadores. “Para Vanessa fue una sorpresa, ella tomó el reto como algo muy personal, se preparó de una manera muy específica y muy especial. Sabía lo que era jugar una Copa Libertadores. El técnico, al final, toma la decisión”, indicó.

Óscar Córdoba es uno de los arqueros más importantes en la historia de Colombia. - Foto: Instagram: vcordoba1 // oscarcordoba_

“Ella tiene muy claro para dónde va, quien piense algo distinto, sabrá por qué lo dice. Termina este proceso, se va y tiene dos proyectos para irse y espero que las aproveche. Acá no valoran su capacidad”, agregó Córdoba, antes de la salida de su hija del Deportivo Cali rumbo a Atlético Nacional.

En ese momento, Francisco Vélez, director del programa, le recordó que en la Selección tampoco ha sido tenida en cuenta, a lo que Córdoba respondió de manera contundente que está “vetada”, sin dar mayores detalles al respecto. “La selección es aparte, en la selección está vetada. Está vetada… Yoreli es figura en Italia y está vetada”, indicó.